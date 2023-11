'Cuéntame cómo pasó' celebra una boda y se aproxima a un funeral en su último episodio

‘Cuéntame cómo pasó’ la serie más longeva de la televisión española llega a su fin. Este miércoles 22 de noviembre, la ficción de RTVE emitirá su penúltimo capítulo de su temporada final, la número 23, dedicada a la matriarca de la familia Alcántara, Herminia, interpretada por María Galiana.

Tras ser protagonistas Merche (papel interpretado por Ana Duato), Inés (Irene Visedo), Toni (Pablo Rivero), María (Carmen Climent) y Antonio Alcántara (Imanol Arias), le toca el turno a la icónica y entrañable abuela la cual será protagonista del capítulo 412 llamado ‘Herminia. El Legado’.

Boda María, 'Cuéntame cómo pasó', capítulo 412 RTVE

Ha pasado un año y medio. Verano de 2001, pocas semanas antes de que ocurriese el famoso atentado del 11 de septiembre donde se derribaron las torres gemelas de Nueva York y donde la ficción vio la luz ya que nació el 13 de septiembre de ese mismo año; La familia Alcántara se prepara para asistir a la boda de la benjamina de la familia con Jorge, que se celebra en Sagrillas. Lo que parecía un evento familiar y feliz se trunca debido a una confesión por parte de Herminia: lleva más de dos meses sin tomar su medicación.

"No me tomo las pastillas desde hace más de dos meses porque no me da la gana. De ahora en adelante, lo que tenga que pasar que pase", le confiesa la matriarca a su yerno tras asistir al médico pidiéndole que no diga nada a nadie y menos a su hija para no preocuparla.

Mientras tanto, ajena a todo, Mercedes está inmersa en los ajustes del vestido de novia de María y, aunque está muy ilusionada con la boda, hubiese querido tener a todos sus hijos reunidos en este evento. La relación entre Inés y Toni sigue rota por la herencia en vida. La esposa de Toni, Deborah, decide quedarse en el Parador de Tobarra ya que no tiene muchas ganas de pasar esos días con la familia de su marido. Inés, que tampoco tiene ganas de celebración y tras su ruptura con Mike, decide cerrarse al amor y centrarse en su hijo.

‘Cuéntame cómo pasó' está a tan solo un capítulo de concluir y el cual estará dedicado al pequeño de los hermanos, Ricardo Gómez, el cual abandonó el barrio de San Genaro para irse con Karina a vivir a Nueva York.