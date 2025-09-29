Emma Thompson se convierte en investigadora privada en 'El misterio de Cemetery Road'

Apple TV+ ha presentado el primer tráiler de 'El misterio de Cemetery Road', su nuevo thriller protagonizado y producido por Emma Thompson, junto a la también premiada Ruth Wilson. La serie, compuesta por ocho episodios, se estrenará el 29 de octubre con dos capítulos, seguidos de uno nuevo cada miércoles hasta el 10 de diciembre.

En la ficción, una tranquila urbanización de Oxford se ve sacudida por la explosión de una vivienda y la misteriosa desaparición de una niña. A partir de ahí, Sarah Tucker (Ruth Wilson), vecina del lugar, se obsesiona con el caso y pide ayuda a la investigadora privada Zoë Boehm (Emma Thompson). Ambas se ven pronto atrapadas en una conspiración compleja, en la que figuras que se creían muertas parecen seguir con vida, mientras los vivos se suman rápidamente a la lista de fallecidos.

El reparto incluye a intérpretes de primer nivel como el ganador del BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, el nominado al Emmy Tom Goodman-Hill, el también ganador del BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, el nominado al SAG Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun y Aiysha Hart.

La serie está producida por 60Forty Films y escrita por Morwenna Banks ('Slow Horses'), quien también ejerce como productora ejecutiva junto a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta y Tom Nash, además de la propia Emma Thompson y el autor de la novela original, Mick Herron. La dirección principal corre a cargo de Natalie Bailey ('Bay of Fires').

Con este nuevo proyecto, Apple TV+ refuerza su catálogo de thrillers británicos, al que ya pertenece la aclamada 'Slow Horses', también basada en las novelas de Herron y recientemente renovada hasta una séptima temporada.