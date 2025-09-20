¡Por fin! El Central Perk de ‘Friends’ tendrá cafetería oficial en Manhattan (y sí, habrá sofá naranja)

Los fans de 'Friends' están de enhorabuena: el mítico Central Perk tendrá por fin su sede oficial en Nueva York, la ciudad donde se desarrolla la serie. El café abrirá en Times Square en otoño de 2025, convirtiéndose en parada obligada para los nostálgicos de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.

El local, situado en la esquina noreste de la Séptima Avenida con la calle 47, será una versión moderna del emblemático lugar que marcó a toda una generación. No faltará la réplica del icónico sofá naranja, café artesanal, merchandising exclusivo ni la posibilidad de llevarse a casa mezclas de café inspiradas en la serie.

Además, el menú estará diseñado por el reconocido chef y juez de 'Top Chef' Tom Colicchio, quien se encargará de dar un toque gastronómico a la experiencia con propuestas inspiradas en el universo de 'Friends'.

Se trata del segundo Central Perk permanente, tras la apertura en Boston en 2023. "Central Perk es uno de los lugares más icónicos en la historia de la televisión. Después de la increíble respuesta en Boston, traerlo a Times Square no es solo el siguiente paso, es un regreso a casa", afirmó Peter van Roden, EVP de Warner Bros. Discovery Global Experiences, en declaraciones a Variety.

Por su parte, Paul Landino, de CenPer Holdings, destacó que Nueva York permitirá ampliar el concepto a lo grande: "Boston nos mostró que el apetito por Central Perk es real, y Nueva York nos deja construir sobre esa emoción a una escala aún mayor".

La cafetería promete ser un viaje directo al universo de 'Friends', combinando la nostalgia con una versión renovada y actualizada para que cada visitante pueda vivir su propio momento en Central Perk.