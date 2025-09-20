Prime Video confirma la segunda temporada de su serie más enigmática: “Éramos mentirosos”

La serie que convirtió los veranos perfectos en auténticas pesadillas está de vuelta. Prime Video ha confirmado que “Éramos mentirosos”, el enigmático drama juvenil basado en el bestseller de E. Lockhart, tendrá segunda temporada. El anuncio ha desatado la euforia entre los fans, que esperaban ansiosos saber qué más se esconde en esa aparentemente idílica isla privada de Nueva Inglaterra.

La historia sigue a Cadence Sinclair y su círculo más íntimo, conocidos como “los Mentirosos”, herederos de una dinastía rica, bella y rota por dentro. La primera temporada nos sumergió en una narrativa llena de suspense, traumas ocultos y recuerdos fragmentados. Un accidente misterioso, una familia de fachada impecable y muchas preguntas sin respuesta dejaron la puerta abierta para mucho más.

Ahora, Julie Plec y Carina AdlyMacKenzie, creadoras de la serie, han prometido que esta nueva entrega irá más allá. “Todavía quedan muchos secretos enterrados en la Isla Beechwood y estamos deseando desenterrarlos”, han dicho. Y no están solas: la autora E. Lockhart también ha adelantado que habrá sorpresas que ni los lectores de los libros se imaginan.

La segunda temporada contará con el mismo reparto que ya logró atrapar a la audiencia: Emily Alyn como Cadence, Shubham Maheshwari como Gat, Esther McGregor como Mirren y Joseph Zada como Johnny, entre otros. La familia Sinclair al completo volverá a escena con nuevos conflictos, alianzas rotas y, probablemente, más traiciones.

Detrás del proyecto siguen nombres potentes: Julie Plec y Carina AdlyMacKenzie a la cabeza, junto a la autora del libro E. Lockhart y productores como Emily Cummins o Brett Matthews. Universal Television y Amazon MGM Studios repiten como productoras, apostando claramente por un universo que mezcla el melodrama familiar con el thriller psicológico juvenil.

La segunda temporada de “Éramos mentirosos” se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios, pero más allá de la cifra, lo que promete es un regreso aún más oscuro, emocional y retorcido. Porque en Beechwood, la verdad no solo duele: puede ser mortal.