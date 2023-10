“Gen V” no es como “The Boys”… ¡Es mejor!

Confieso que el embargo al que nos sometió Prime Video para poder escribir sobre “Gen V”, la nueva serie del universo “The Boys”, estaba haciendo que me mordiera los dedos para evitar contarlo. Debo decir también que, al principio, me costó entrar en la serie original, esa que creó magistralmente Eric Kripke basado en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, pues lo gore me sobrepasa muchas veces. Sin embargo, esos toques de humor inteligente, la sátira, la ausencia de tabúes y situaciones supuestamente ficticias, pero que son tan reales y cotidianas como la vida misma, hacen de “The Boys” una producción tan atractiva que hace tiempo sucumbí a ella rápidamente y entré en su legión de seguidores incondicionales.

Por eso mismo estoy de celebración, no sólo porque Prime Video anunció una quinta temporada de “The Boys”, probablemente la última de la saga, sino también (y, sobre todo) porque esperaba ansioso y he de reconocer que con cierto temor el spin off titulado “Gen V”. Temor que se diluyó, por fin, el pasado viernes, cuando pudimos devorar los tres primeros episodios de esta temporada, compuesta por ocho capítulos (se estrenará uno nuevo cada viernes hasta completar la entrega), y comprobar que“Gen V” no sólo mantiene la esencia que hace tan adictiva a la serie original, sino que aparece como complementaria, con un enfoque distinto y acertadísimo. Si antes, por ejemplo, resultaba natural empatizar con los personajes que no tenían poderes, ahora es imposible no sentir esa cercanía con los nuevos “súpers”.

Es decir, la nueva serie sigue con el descaro y brutalidad de ese universo de superhéroes creado en “The Boys” de manera más que sobresaliente, aunque ahora en plena formación y descubrimiento de sus poderes, en su mayoría ridículos o inútiles, los encaramos desde otro punto de vista: el de la rebeldía juvenil, como alumnos de la Universidad de Godolkin, un centro educativo exclusivo para superhéroes, donde estos personajes se entrenan para convertirse en la próxima generación de héroes, preferiblemente con fines lucrativos, al tiempo que viven los dramas y situaciones propias de su edad, lo que se convierte en una mezcla tan divertida como explosiva, teniendo en cuenta las características de violencia extrema, explícita y casi que gratuita de esta producción

Es cierto que “Gen V” puede verse sin la necesidad de haber disfrutado antes “The Boys”, pues resulta independiente, aunque comparta el mismo universo, algunos cameos puntuales y ciertos guiños que aparecen como huevos de pascua en medio de la trama, pero también es verdad que estar familiarizado con la serie original hace que el spin off sea realmente fascinante.

Para este nuevo proyecto, las directoras y productoras Michele Fazekas y Tara Butters han mantenido a los creadores Eric Kripke, Seth Rogen, a quienes se ha sumado Evan Goldberg (uno de los cerebros de la última animación de las “Tortugas Ninja: Caos Mutante”) como guionista. La serie está producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film, que no sólo han asegurado la continuidad de la línea creada con la serie original, sino que garantizan su calidad.

El reparto de la serie está formado por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. “Gen V” también cuenta con Clancy Brown y Jason Ritter como estrellas invitadas, así como con Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne, que retoman sus papeles de “The Boys”.