¿Qué ver este fin de semana en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

Septiembre llega a su fin dando el inicio a octubre. Las plataformas de streaming siguen poniendo a disposición de sus suscriptores un amplio catálogo de estrenos de series y películas para disfrutar este fin de semana en casa ya sea en soledad, con la familia o con amigos.

Amazon Prime Video

'Gen V'

El ansiado spin off de ‘The Boys’ ya está disponible en Amazon Prime Video. ‘Gen V’ se centra en un grupo de jóvenes y competitivos héroes ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deberán elegir el tipo de héroes en los que se van a convertir.

Apple TV

'Flora y su hijo Max'

Apple TV apuesta por esta ficción de origen Irlandés con Joseph Godon - Levitt como protagonista. Flora es una madre soltera que no sabe qué hacer con su hijo Max. Intentando buscar una afición para Max, rescata una guitarra de un contenedor y descubre que la basura de una persona puede ser la salvación de una familia.

Disney +

'Releyendo a Mafalda'

Si hay uno de los personajes de historieta más recordado esa es Mafalda. Disney+ ha apostado por esta serie documental de 4 episodios para disfrutar en familia y que los más peques conozcan a la entrañable Mafalda. Esta serie documental revela el origen de la icónica historieta de Quino y sus fuentes de inspiración, y relata los hechos menos conocidos de su historia. Además, revisita sus tiras más memorables a través del análisis de reconocidos dibujantes como Maitena, Liniers, Montt, Tute, Rep, Kemchs y Raquel Riba Rossi. Con material de archivo, testimonios de celebridades fanáticas de Mafalda y entrevistas a historiadores, editores, amigos y familiares de Quino, la serie propone una mirada fresca sobre un autor adelantado a su tiempo y la historieta que formó parte de la educación sentimental de generaciones y se convirtió en un clásico.

Filmin

'El ladrón, su esposa y la canoa'

La plataforma independiente trae esta miniserie de cuatro partes basada en la extraordinaria historia de cómo el oficial de prisiones John Darwin fingió su propia muerte para reclamar un seguro de vida y evitar la bancarrota, sin que sus dos hijos lo supieran.

HBO Max

'Megalodón 2: La Fosa'

La secuela de ‘Megalodón’ ya está disponible. Tras el éxito de la primera parte y el recaudado en esta nueva entrega, HBO Max pone en su catálogo esta segunda parte donde un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Enfrentados a colosales Megalodones y a implacables saqueadores medioambientales, nuestros héroes deben correr más rápido, ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo.

MovistarPlus+

Portada de 'Historias de ficción' MovistarPlus+

'Historias de la televisión'

MovistarPlus+ ha apostado por este especial llamado 'Historias de ficción' donde repasa algunos de los hitos de la producción de ficción española en los últimos años. Seis parejas formadas por Marian Álvarez y Alberto Rodríguez, Anna R. Costa y Anna Castillo, Álvaro Morte y Mariano Barroso, Paco León y Rodrigo Sorogoyen, Leonor Watling y Javier Gutiérrez y Javier Calvo y Javier Ambrossi, hablan sobre el éxito, el proceso de creación o el trabajo colaborativo entre otros temas.

Netflix

'¿Quién mató a Jill Dando?'

En 1999 tuvo lugar el impactante asesinato de Jill Dando, una presentadora muy querida. Han pasado casi un cuarto de siglo y el misterio del terrible crimen sigue sin resolverse además de continuar desconcertando. Netflix vuelve a demostrar, una vez más, su gusto por series o documentales sobre true crime asegurándose así una audiencia fija.

SkyShowtime

'Codename: Annika'

SkyShowtime pone a disposición de sus suscriptores esta ficción finlandesa de detectives centrada en Emma Haka, la cual aún no ha terminado su formación y ya ha recibido la misión de infiltrarse en el corrupto mundo del comercio de obras de arte de Estocolmo, para la cual adopta la personalidad de la salvaje y pasional Annika Stormare. A medida que la investigación sumerge a Emma cada vez más en el inframundo, las líneas comienzan a desdibujarse entre ella y Annika, una persona que realmente existió y dejó una compleja trama de misterios tras su muerte.