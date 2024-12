¿Han aumentado o han bajado el precio de las plataformas de streaming en los últimos años?

El consumo de plataformas de streaming en España no ha dejado de crecer en los últimos años, aunque el aumento de suscriptores viene acompañado de un notable incremento en los precios. Según un análisis realizado por Roams, la tarifa promedio de estas plataformas ha aumentado un 21,56% desde 2020. Sin embargo, este incremento no ha frenado a las familias españolas, que destinan, de media, 286 euros al año para disfrutar de contenidos audiovisuales de las principales plataformas de streaming: Netflix, Prime Video, Max, SkyShowtime, Movistar Plus+, Disney+, Apple TV+, atresplayer...

En 2020, con la pandemia como contexto, más de 9,2 millones de hogares en España contaban con al menos una suscripción de streaming. Sin embargo, para 2024 esta cifra ha crecido hasta alcanzar los 12 millones, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el INE. Netflix se mantiene como líder indiscutible en cuota de mercado, con un 45,9% de penetración en los hogares, mientras que Prime Video destaca por mantener sus precios estables durante los últimos tres años. En el otro extremo, plataformas como Max apenas alcanzan un 5,29% de presencia.

Evolución del precio de la suscripción a plataformas de streaming en España 2020-2024 Roams

Estrategias de las plataformas: más calidad y opciones con anuncios

El aumento de precios no ha desincentivado la contratación, ya que las plataformas han apostado por ofrecer contenido de mayor calidad. Ana de la Torre, experta de Roams, señala que las suscripciones con anuncios, más económicas, han captado un segmento de usuarios que prefieren pagar más para evitarlos. Además, los hábitos de consumo han evolucionado: un 21,2% de los hogares españoles tiene contratadas cuatro plataformas, mientras que un 35,2% opta por una sola. Para ajustarse a los presupuestos familiares, muchos usuarios comparten cuentas o recurren a operadores de telefonía para suscribirse.

Hogares españoles con acceso a plataformas de streaming en 2024 Roams

Suscribirse a plataformas de streaming a través de compañías de telefonía es una estrategia cada vez más popular para reducir costes. Según el informe de Roams, los hogares españoles ahorran una media de 22 euros al año por plataforma contratada mediante esta modalidad. Entre las operadoras, Movistar ofrece el mayor ahorro, con una reducción de 4,66 euros por plataforma contratada, seguida por Lowi (3,99 euros) y Yoigo y Pepephone (ambas con 2,32 euros). "Los operadores han integrado plataformas de streaming en sus paquetes convergentes, ofreciendo descuentos significativos para atraer a los usuarios", explica De la Torre. Esto ha generado un aumento en la demanda de servicios combinados que incluyen cine, series y deportes.

¿Cuántos hogares usan cada plataforma de streaming? Roams

A pesar del aumento del gasto, las plataformas de streaming se han consolidado como un pilar del entretenimiento en los hogares españoles. Con estrategias de ahorro como la suscripción a través de operadoras y opciones de bajo coste con anuncios, las familias logran adaptar su consumo a un mercado en constante evolución.