Conoce los nombres que baraja MAX para la nueva serie sobre "Harry Potter"

J.K. Rowling nos ha brindado para la posteridad una de las mejores sagas de fantasía de la historia. Con unos libros asombrosos y una adaptación cinematográfica a la altura, el mundo de "Harry Potter" llegará a un nivel superlativo con una de las producciones más importantes de la historia de MAX, que adaptará cada libro sobre la mágica escuela de Hogwarts en una serie mastodóntica, que ya va empezando a tomar forma. Cada libro será una temporada, por lo que estamos hablando de un proyecto que durará una década. MAX ha publicado esta semana detalles de la producción de la ficción y el portal estadounidense Deadline ha adelantado los intérpretes de algunos de los personajes más importantes de la trama de "Harry Potter".

Esto es lo que sabemos hasta le fecha

La esperada serie de "Harry Potter" que prepara MAX continúa avanzando en su proceso de preproducción y ya ha generado un nivel de expectación sin precedentes. Hasta el momento, unos 32.000 niños han enviado audiciones para dar vida a los icónicos protagonistas Harry, Hermione y Ron, un número que refleja la magnitud del proyecto y su impacto cultural. Al mismo tiempo, los productores y la directora de casting, Lucy Bevan, han estado trabajando en la búsqueda de actores británicos para los papeles adultos principales, un proceso seguido con atención por fanáticos y medios en todo el mundo. La serie se mantiene bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, similares a los utilizados en franquicias como Marvel, lo que ha provocado un goteo constante de rumores y especulaciones. Uno de los detalles confirmados es que los personajes respetarán las edades canónicas de los libros; por ejemplo, Severus Snape tendrá solo 31 años y los Dursley serán considerablemente más jóvenes que en las películas.

Entre los nombres que han comenzado a sonar destaca el actor ganador del Oscar Mark Rylance como posible candidato para interpretar al sabio director de Hogwarts, Albus Dumbledore, papel que anteriormente llevaron a la pantalla los fallecidos Richard Harris y Michael Gambon. Más recientemente, ha surgido Mark Strong como otro candidato para el papel, mientras que Paapa Essiedu, se perfila como opción para dar vida al severo profesor de pociones, Severus Snape. Los rumores también han alcanzado a la subdirectora Minerva McGonagall, rol que podría recaer en Sharon Horgan, cocreadora de "Bad Sisters", aunque también se menciona a la ganadora del Oscar Rachel Weisz. Por otro lado, el favorito de los fanáticos Brett Goldstein, conocido por su papel en "Ted Lasso", es señalado como posible intérprete del entrañable guardabosques Rubeus Hagrid, personaje que inmortalizó el fallecido Robbie Coltrane.

Hasta ahora, MAX ha respondido a los rumores con prudencia y ha emitido una declaración general en la que recalca que no hay acuerdos formales con ningún actor. “Somos conscientes de que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avancemos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos”, han afirmado. Este alto nivel de secretismo no ha logrado frenar la curiosidad del público, que sigue con atención cualquier pista sobre el reparto y los detalles creativos de la producción. El interés no se limita únicamente al elenco, sino también al equipo técnico. Recientemente, se ha revelado que la ganadora del Oscar Holly Waddington, reconocida por su trabajo en "Poor Things", será la encargada del diseño de vestuario de la serie, aportando su visión a este nuevo proyecto.

Aún tendremos que esperar

La serie se filmará en los Warner Bros Studios Leavesden, el mismo lugar donde se rodaron las películas originales, y se espera que el rodaje comience en los próximos meses. Con un estreno programado para finales de 2026 o 2027, esta nueva adaptación promete ser un homenaje fiel a las obras de J.K. Rowling, manteniendo la esencia de los libros y capturando una nueva generación de fanáticos. Mientras tanto, los seguidores de la saga deberán armarse de paciencia, ya que las especulaciones sobre el reparto y otros detalles seguramente continuarán hasta que MAX haga los anuncios oficiales.