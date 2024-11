John Krasinski y Matthew Rhys juntos en “Silent River” para Prime Video

Prime Video ha dado luz verde a "Silent River", una nueva serie de drama y suspense protagonizada por John Krasinski ("Tom Clancy’s Jack Ryan") y Matthew Rhys ("The Americans"). Ambos actores, además de liderar el reparto, también participan como productores de este proyecto que promete mantenernos al borde del asiento. La serie será desarrollada por Sunday Night, la productora de Krasinski y Allyson Seeger, en colaboración con Amazon MGM Studios.

Misterios, asesinos y conexiones inesperadas

"Silent River" se adentra en los oscuros secretos de una comunidad aparentemente tranquila tras el hallazgo de un asesino en serie. La trama, contada desde la perspectiva de los personajes interpretados por Krasinski y Rhys, nos muestra cómo sus vidas están profundamente conectadas de formas que ellos mismos desconocen.Krasinski dirigirá el episodio piloto y otros capítulos adicionales, mientras que Aaron Rabin, creador de la serie, estará a cargo de los guiones y la producción ejecutiva.

Andrew Bernstein, veterano director de "Ozark" y "The Outsider", se encargará de dirigir varios episodios y también será productor ejecutivo. Este equipo ya trabajó junto a Krasinski en "Jack Ryan", lo que garantiza una sinergia creativa consolidada para "Silent River".

Una dupla con experiencia

Krasinski, reconocido mundialmente por su papel en "The Office", ha expandido su carrera como director y guionista con éxitos como "Un lugar tranquilo". Por su parte, Rhys, ganador de un Emmy por "The Americans", sigue sumando proyectos destacados como "Perry Mason" en HBO y la reciente adaptación de Agatha Christie, "Towards Zero".

Producción de alto calibre

La serie, producida por Sunday Night y Amazon MGM Studios, es otro ejemplo del compromiso de Prime Video con historias emocionantes y narrativas de calidad. Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, ha declarado: “Estamos encantados de continuar trabajando con John Krasinski y su equipo en una serie que promete capturar los secretos y misterios más oscuros de los pequeños pueblos de América”.

Con un reparto y equipo de producción de primer nivel, "Silent River" se posiciona como una de las apuestas más esperadas de Prime Video para los amantes del suspense y el drama psicológico.