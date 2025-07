No hay dos sin tres: Netflix confirma la tercera temporada de 'Miércoles' antes del estreno de la segunda

A falta de dos semanas para que las puertas de la academia Nevermore vuelvan a abrirse por segunda vez, Netflix ha anunciado la renovación de 'Miércoles', que tendrá una tercera temporada que ya está "en marcha".

La plataforma de streaming apuesta alto por una de sus series con más éxito y ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales. con un cartel en el que la hija de los Addams sostiene una bola mágica con el número tres y el lema "bad things come in threes" que en español se ha traducido como "no hay tortura que por tres no venga".

Por ahora es pronto para conocer el reparto principal y si Tim Burton continuará como productor ejecutivo, pero lo que está claro es que la ficción aún tiene mucho que contar.

De esta manera, Netflix ha puesto el hype de los fans por las nubes, que tendrán que esperar hasta el 6 de agosto para ver los nuevos pasos de Miércoles Addams. Cabe recordar, que la temporada se dividirá en dos bloques y hasta el 3 de septiembre no se podrá ver los episodios conclusivos.

La sinopsis de la segunda temporada adelanta que entre los pasillos del colegio le esperan nuevos enemigos y problemas. Asimismo, Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico.

Los datos cosechados durante la primera temporada, estrenada en 2022, avalan la estrategia de continuar desarrollando el formato. Sin ir más lejos, se ha convertido en la serie en inglés más vista en la historia de Netflix con más de 252 millones de reproducciones.