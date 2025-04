Jason Isaacs, sobre el nuevo Lucius Malfoy: "Me olvidarán por mucho tiempo"

Desde hace unas semanas, se suceden las noticias relacionadas con la nueva serie de HBO Max. Sobre todo, por el problema generado en redes sociales al conocerse los primeros nombres de los nuevos actores y actrices que van a participar en los diferentes personajes de la serie de "Harry Potter". Además, en el caso del papel de Dumbledore, John Lithgow ha tenido que hacer unas declaraciones para defenderse ante las críticas.

En una entrevista en la 'BBC', y recogidas por 'Deadline', explicó: "Voy a seguir los pasos del genial Michael Gambon. No soy inglés, aunque he interpretado a uno en televisión". Además, el reconocido actor puntualiza: "Le recuerdo a todo el mundo que interpreté a Winston Churchill en 'The Crown' y lo hice bien. (obtuvo un premio Emmy por su papel) Pero sí, es muy emocionante. Sé que había mucha gente horrorizada por el hecho de que un americano fuera contratado para interpretar al mago inglés definitivo, pero lo haré lo mejor que pueda".

Declaraciones de Jason Isaacs

Esta producción, que se espera que esté lista para su visualización entre finales de 2026 y principio de 2027, sigue manteniendo viva la ilusión entre los aficionados a una de las sagas más destacadas a nivel internacional. Por ello, otro de los protagonistas de la saga original de "Harry Potter", Jason Isaacs, también ha querido dar una valoración sobre el profesional que será el nuevo Lucius Malfoy.

El reconocido actor, que ha tenido un papel protagonista en la serie "The White Lotus", ha concedido una entrevista con el podcast Awards Chatter del medio 'The Hollywood Reporter' en la que, entre otras cuestiones, ha hablado sobre la adaptación de la serie de HBO Max. "Tengo que decir que le sacaré el máximo provecho, porque el año que viene por estas fechas habrá otro Lucius Malfoy, y va a ser fantástico, y me olvidarán por mucho tiempo. Así que estoy saboreando cada aplauso que recibo".

Por último, Jason Isaacs concluye: "No es que busque cumplidos ni más aplausos. Solo digo que están haciendo la serie de televisión y será genial. Y seré, igual que el actor de 'The White Lotus' de la temporada pasada, la versión anterior de Lucius Malfoy, y me parece bien. He tenido una buena racha".

Sobre el rodaje de 'The White Lotus'

Por otro lado, hace unas semanas, Jason Isaacs también habló sobre cómo fueron los rodajes de la última serie en la que ha participado: "Era un campamento de teatro, pero hasta cierto punto un campamento de prisioneros abierto: no podías evitar al otro. Había tensiones y dificultades, no sé si se desbordaban de dentro a fuera de la pantalla, o si habría ocurrido de todos modos".

Además, quien se dio a conocer por su papel como Lucius Malfoy en la saga 'Harry Potter', añade: "Hubo alianzas que se formaron y se rompieron, romances que se formaron y se rompieron, amistades que se formaron y se rompieron. Es un largo periodo de tiempo para que la gente esté lejos de su familia, con barra libre y todo el desenfreno que permite estar en Tailandia".

Por último, concluyó: "No puedo fingir que no estuve involucrado en algún drama fuera de la pantalla. Dave (David Bernal, productor de la serie) lo ha visto antes, dos veces, y Mike (Mike White, showrunner) también. No puedo hablar por ellos, pero imagino que piensan que contribuye al drama en pantalla, y puede que tengan razón. Creo que el calor contribuyó a que aparecieran estas fisuras".