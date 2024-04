Justicia televisiva para Asunta Basterra

La muerte de la joven Asunta Basterra de 13 años nos perseguirá como sociedad durante años. Hace poco más de una década que el asesinato de la hija adoptiva de Rosario Porto y Alfonso Basterra conmocionó Galicia y España. La Justicia condenó entonces a sus padres a 18 años de cárcel, pena que cumple Alfonso, ya que Rosario se suicidó en prisión el 18 de noviembre de 2020. Ahora Netflix estrena «El caso Asunta», una miniserie de seis episodios protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa como el matrimonio, creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea, producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez.

Tiene que ser difícil enfrentarse como actores a un a trama como el crimen de Asunta Basterra. La ficción está perfectamente construida por la mano experta de Ramón Campos. La serie atrapa con su edición y fidelidad milimétrica, pero también destaca por expandir el universo del asesinato, ya narrado en el documental «Operación Nenúfar», también de Bambú y con Campos, incorporando la ficción a los hechos contrastados. Pero sigue habiendo mucho ruido alrededor de lo que pasó y lo comentamos con Candela Peña y Tristán Ulloa, que nos explican cómo aislarse: «Como se debería haber aislado el jurado en el momento del juicio. Es muy difícil, porque hay mucho ruido, mucha contaminación, y hay cosas bien intencionadas y cosas no tan bien intencionadas». Así el intérprete destaca que se enfrentaron al personaje «sin ningún tipo de juicio por nuestra parte y con mucha información. Hay que quitarse el peso del que dirán y el que pensarán. No estamos aquí para gustarle a todo el mundo». Así los personajes se imbuyen de verdad, porque «hay un trabajo hecho a conciencia y que no está basado en la rumorología». Hace referencia Tristán también a una idea de su compañera de reparto: «Un personaje es mucho más de lo peor que puede llegar a hacer».

Candela Peña puede identificar ese ruido que podría, pero no consigue, enturbiar la serie: «Eran dos personas con formación y también de un nivel social que sí que consideramos que hubo también mucho rencor social. Si hubiera sido gente de otro contexto, igual hubiera sido la gente más buena, no tan crítica». Tristán aporta que la serie, «trata de lanzar un guante, una propuesta, una reflexión, sobre qué parte de responsabilidad nos toca asumir a todos en esta historia. No es sólo el hecho terrible que sucede, sino lo que se genera alrededor, y como nuestra emoción individual o colectiva puede arrasar muchas veces con derechos fundamentales».

Las claves de la serie, cuyos capítulos quinto y sexto son cruciales, también la tiene Candela Peña: «La serie tampoco se ha hecho con ningún interés de esclarecer nada, ni que valgan nuestras opiniones, si las hemos llegado a tener en algún momento». Por eso la serie parece una recreación al más puro estilo true crime como si realmente estuviéramos en Galicia aquella fatídica noche. «Hubo un juicio y siempre hay muchas opiniones, y no queríamos sumarnos a eso, a ese ruido», termina Ulloa.

Candela: «Rodaría con Tristán el resto de mi vida»

►Es inevitable comprobar en las escenas entre los dos, la gran química que se ha creado entre Candela Peña y Tristán Ulloa. «Con Tris me he sentido como ‘Thelma y Louise’. Unos días me lo ha dicho él, otras lo he dicho yo sin decirlo. Cogernos de la mano y decir, ‘oye, nos tiramos por el Cañón del Colorado’, y nos tiramos», explica Peña que se han lanzado frases como «Tristán, haz conmigo lo que quieras», o «Cande, tira a muerte». Según la actriz, «no es fácil encontrar a hombres heterosexuales que no vean a la mujer de delante como una amenaza. Rodaría solo con él el resto de mi vida».