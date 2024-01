Kelsey Grammer: «Puedo imaginarme mi vida sin Frasier Crane, pero no tengo por qué»

Kelsey Grammer impone en persona. Tanto por su presencia, como por su voz. Gracias a él y su empeño hemos podido disfrutar de las aventuras del doctor Frasier Crane desde 1984, primera aparición del personaje en «Cheers», su spin off subsiguiente, «Frasier» y la llegada de un reboot con el famoso psiquiatra en Boston en la nueva temporada que acaba de estrenar SkyShowtime.

Kelsey Grammer parece un hombre que busca la tranquilidad y la paz, ¿por qué ha vuelto «Frasier»?

Ha vuelto porque tiene más vida que vivir. Una historia inacabada. No es un personaje tan interesante como la vida misma, así que siempre puedo volver a interpretarle.

Qué le preguntan más los periodistas: ¿si va a volver a «Cheers», por qué no está su hermano Niles, o por qué ha cambiado sus tradicionales pantalones por vaqueros...?

No vuelvo a Cheers, el bar está cerrado. Eso lo ha dicho el director, Jimmy Burrows. Quizá habrá algunos personajes de «Cheers» que vuelvan, no lo sabemos. Solo si es una historia que merezca la pena contar. Si he vuelto a Boston es porque tenía asuntos pendientes. Mi personaje llegó allí siendo joven y la persona que él pensó que sería cuando se va, es diferente a lo que él pensó, y también es capaz de redescubrir su juventud y quién es ahora. ¿Y por qué vaqueros? Bueno, porque es moderno, ha cambiado con los tiempos. Frasier realmente sí que se vestía de una forma como antigua. Y yo quería cambiar eso, y que se vistiera para que pareciese un poco más joven en lugar de mantener esa camisa como antigua y almidonada.

¿Se imagina su vida sin Frasier Crane?

Puedo imaginar mi vida sin él, pero no tengo por qué hacerlo.

Si Frasier encontrara la felicidad, ¿dejaría de gustarle a los espectadores?

No creo. Si Frasier encuentra la felicidad, siempre es contenida. Nunca está satisfecho durante más de diez segundos y encontrará otro motivo para seguir buscando algo. Y creo que eso es entretenido de ver. Nunca está satisfecho, el día a día, sobre el statu quo. Siempre quiere más. Es divertido de interpretar: es optimista y siempre está dispuesto a mejorarse a sí mismo y buscar más. Así es su vida.

Nuevo proyecto

¿Hubo más correcciones de guion en esta temporada o en la serie original?

En el primer guion tardamos mucho en encontrar el tono adecuado. Yo tenía muchas notas, pero los guionistas cambiaban o decidían incluir otras cosas. Los nuevos guionistas, Joe Cristalli y Chris Harris, son fans de la serie antigua, así que aportaron el cariño del personaje antiguo a esta historia. Y también crearon una nueva comedia; su propia comedia. En el original nos conformábamos con una gran risotada cada tres páginas. Han intentado tener un chiste que no estaba mal cada página, pero yo he preferido mantener un chiste especialmente gracioso cada tres.

¿Qué diría un psiquiatra como el doctor Crane de sí mismo y de Kelsey Grammer?

Cuando vas a la escuela dramática es un poco como ir a terapia. Descubres el motivo por el que la gente hace lo que hace y por qué lo haces tú. El psiquiatra es un poco el mismo ejercicio, tratar de explicar al paciente lo que le impulsa a comportarse de una cierta manera. Así que estamos un poco en el mismo mundo que la psicología y la psiquiatría, la diferencia es que no hacemos recetas médicas.

Ha definido a Frasier como alguien que ama siempre y eso le mete en líos...

Se mete a fondo en todas las situaciones, le encanta la vida, quiere lo mejor de las personas y ofrece lo mejor de sí mismo. Lo que hace que se meta en líos es que descubre un defecto y se auto sabotea; se carga una relación porque siempre descubre algo que no puede dejar de ver y dice «mira, yo no puedo estar contigo». Así son las cosas. Y ha destruido mucha felicidad.

¿Por qué Frasier parece ahora más tontorrón?

Me gusta que sea un poco más tontorrón en la serie, porque es parte de los tiempos que está viviendo. La serie original es fantástica, de eso no hay duda, pero nunca me pareció que era algo que no se podía tocar. Había gente que sí lo pensaba, pero me parece que la vida sigue siendo divertida y me gustaba la idea de que esta serie fuera un poco más ligera.

No le gustan las series con sexo y violencia, ¿qué necesita la televisión de ahora?

El sexo como explotación, no sé si tiene que estar en un drama de televisión. Todos conocemos el sexo y sabemos cómo funciona; no necesito verlo. Y creo que la violencia, si no viene a cuento, no tiene sentido ni cabida en el entretenimiento, ya tenemos suficiente de eso en el mundo.