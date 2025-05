'Mademoiselle Holmes': Brillante, pero también incontrolable

Relacionar el misterio y la intriga con violencia y oscuridad es un error frecuente si no se ha leído a Agatha Christie, una de las grandes representantes del llamado "Cozy Mystery" (misterio acogedor), un subgénero de la novela detectivesca que envuelve el enigma en escenarios amables y entrañables, a menudo situados en pequeños pueblos o comunidades cerradas. Este tipo de ficción audiovisual vive un momento de auge, y en España contamos con ejemplos destacados como 'Los misterios de Laura', la exitosa serie protagonizada por la brillante María Pujalte. En Francia, la revelación de 2024 fue 'Mademoiselle Holmes', cuya primera temporada también se estrenó en nuestro país gracias a Cosmo, que vuelve a apostar por esta reinterpretación libre del universo de Sherlock Holmes. Desde el pasado jueves 22 de mayo, el canal emite la esperada segunda temporada. La serie, producida por TF1 (cadena líder en audiencia en Francia), está protagonizada por Lola Dewaere en el papel de Charlie Holmes, acompañada por Tom Villa como su leal compañero Samy Vatel, el doctor Watson de este universo.

Más importancia al recorrido del misterio que el propio desenlace

Cada jueves habrá una nueva entrega cargada de misterio y en ella veremos la evolución de nuestra protagonista Charlie, que tras los hechos ocurridos en la primera temporada y su confrontación con su hermanastra April Moriarty, ha logrado reponerse tanto física como emocionalmente. Ahora, lista para asumir el legado de Holmes, ha sido oficialmente reconocida como sucesora. Durante los últimos tres meses ha permanecido en una clínica de reposo, donde ha seguido una terapia integral y aprendido técnicas de relajación que le han permitido gestionar su ansiedad y prepararse para volver a la acción con renovada determinación. La bisnieta del detective de la calle Baker abraza por completo el legado de su familia y las habilidades heredadas de su ancestro, para convertirse en una agente de policía de primer nivel, demostrando desde este primer capítulo de la segunda temporada que lleva con orgullo el apellido Holmes en su solapa.

Nuevo interés romántico

En este primer episodio de la segunda temporada, que hemos podido visualizar, aunque las dudas siguen rondando la mente de nuestra protagonista, es su ingenio y su asombrosa agudeza visual (propia de los mejores detectives del mundo) lo que permite resolver el misterio planteado en el capítulo. Como suele ocurrir en este tipo de ficciones, lo realmente importante no es tanto el desenlace como sí el recorrido: el proceso de recopilación de pistas, las deducciones inteligentes y el modo en que se conecta cada indicio hasta llegar al veredicto final. Brillante y astuta, Charlie demuestra ser una digna heredera del legado de Sherlock Holmes, aunque su carácter impulsivo e incontrolable sigue siendo un quebradero de cabeza para la comisaria. Por ello, su superiora decide asignarle como "sombra" a su inseparable amigo Samy, quien ha finalizado recientemente sus prácticas forenses y ahora, con un nuevo puesto como agente adjunto, debe acompañar a nuestra estrella a todas partes para evitar que se meta en más problemas de los previstos. La relación entre ambos evoluciona notablemente en esta segunda temporada, y deja entrever que lo que comenzó como una sólida amistad podría estar dando paso a una conexión más profunda, con una tensión emocional que se hace evidente desde los primeros minutos del episodio aunque nuestra protagonista despista en los minutos finales con un nuevo interés romántico que aparece en su vida, por lo que durante el devenir de la temporada se desvelará si Charlie y Samy son algo más que compañeros de comisaria y el amor florece en esta nueva versión libre del detective Sherlock Holmes y su querido "Watson". La ficción ha sido todo un éxito en Francia, contando con la bendición de la audiencia , superando el 25,6% de cuota de pantalla y más de cuatro millones de espectadores únicos. Creada por Victoria Spennato ('Mismatch') en colaboración con Laëtitia Kügler ('Marion') y rodada en Nantes, los seis primeros capítulos que conforman la primera temporada de 'Mademoiselle Holmes' están disponibles en la plataforma Cosmo ON y en el catálogo de contenidos de Movistar Plus+. Para esta segunda temporada Cosmo volverá a ser el canal elegido para su distribución en España, con una nueva historia de esta entrañable versión del detective de Baker Street cada jueves a partir de las 22:00, hasta completar los seis episodios de esta nueva sesión.