María Adánez recuerda su exitoso paso por "Aquí no hay quien viva": "En cuanto leí el primer capítulo..."

La actriz María Adánez ha sido galardonada esta semana con el Premio de Honor a su trayectoria en el South International Series Festival, celebrado en Cádiz. Durante su discurso, Adánez ha aprovechado para repasar su extensa carrera televisiva y, en especial, ha recordado con cariño su paso por "Aquí no hay quien viva", la popular serie de Antena 3 que consolidó su estatus como una de las actrices más queridas en España.

En un acto presentado por Ricky García, María Adánez ha relatado sus inicios en el mundo del espectáculo, un camino que comenzó a recorrer desde temprana edad. La actriz ha explicado que debutó en televisión a los cinco años con "Mar Brava", y solo tres años después ya había participado en ocho películas, consolidándose rápidamente en el panorama nacional. Su primer gran éxito llegó con "Farmacia de Guardia", donde permaneció durante varias temporadas, pero fue "Pepa y Pepe", su primer papel principal, lo que la catapultó al estrellato, alcanzando audiencias de hasta un 38% de cuota de pantalla.

Protagonistas de "Aquí no hay quien viva" La Razón

A lo largo de su intervención, Adánez ha hecho hincapié en el impacto de "Aquí no hay quien viva", una serie que sigue siendo un referente cultural en España. "Es una de las series más importantes de la historia de España", ha afirmado Adánez, quien ha alabado el enfoque natural y progresista que la ficciónadoptó en temas sociales como la homosexualidad. "Trató temas de una manera simple y normal, algo que antes no sucedía", ha subrayado la actriz, valorando el papel de la serie en abrir conversaciones necesarias en el ámbito televisivo. Además, ha destacado el trabajo de los creadores, los hermanos Caballero, de quienes ha comentado: "En cuanto leí el primer capítulo me di cuenta que la serie estaba escrita como Dios”. Adánez también ha compartido su visión sobre la permanencia de la serie en la memoria colectiva y su éxito continuo en reposiciones. "Las genialidades son atemporales", ha respondido con contundencia al ser preguntada sobre el motivo de la vigencia de "Aquí no hay quien viva". El cierre de la serie fue un momento emotivo para Adánez, quien ha descrito el final como "un luto" debido al vacío que dejó en su vida. "Fue una gran pérdida, tenías que despedirte de algo que fue un buque insignia", ha confesado, reflejando el cariño y la conexión emocional que la serie representa para ella.

Imágenes del set de rodaje de "La que se avecina" Instagram: @laadanez

Por otra parte, María Adánezcontinúa activa en la pantalla, y para alegría de sus seguidores, regresa a la serie "La que se avecina" en su temporada número 15, que se estrenará el próximo 18 de noviembre en Prime Video. Adánez retomará su personaje de Rebeca, quien ahora residirá en el edificio de Contubernio 49, una nueva localización para su personaje ya que solo había estado en Mirador de Montepinar. Este regreso refuerza la influencia y la versatilidad de María Adánez en la televisión española, una carrera que, como demuestra su reciente galardón, es motivo de celebración y reconocimiento.