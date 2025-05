Milly Alcock revela cómo fue su recibimiento en 'La casa del dragón': "Vamos a ponerte un coach"

A finales del mes de abril, os hemos contado en LA RAZÓN que el rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie'La casa del dragón' ya ha comenzado y, gracias a las primeras imágenes reveladas, se han podido confirmar los primeros fichajes para mejorar el reparto de esta superproducción tan destacada y con tantos aficionados por el mundo.

Además, en las últimas semanas también se han publicado las declaraciones de uno de los máximos protagonistas de 'Juego de Tronos' en las que reveló los momentos incómodos que vivió en los rodajes de la serie matriz. Nos referimos al actor Kit Harington, 'Jon Nieve', que comentó lo siguiente: "Fue muy humillante".

Nuevas revelaciones sobre los rodajes

Ahora, otra de las actrices relevantes de la serie 'La casa de dragón' también ha querido hablar sobre cuestiones similares que ella vivió durante su entrevista con Jimmy Fallon en el programa 'The Tonight Show'. Una de las últimas invitadas de este programa ha sido Milly Alcock, quien interpretó el papel de la joven Rhaenyra Targaryen.

De hecho, gracias a su buen hacer con su papel en la serie, ganó fama y popularidad tanto entre los aficionados como en los profesionales del gremio. Esta precuela, que fue un gran éxito de HBO, encumbró la labor actoral de la actriz australiana y se ganó a los espectadores. Tanto es así que, cuando se produjo su desaparición al crecer la protagonista, muchos de ellos lo lamentaron a través de las redes sociales.

De todo ello y, sobre todo, de su aterrizaje en la serie, habló en el programa de Jimmy Fallon. "En mi segundo día en 'La casa del dragón', uno de los... no voy a decir quién, pero alguien de muy alto rango, me apartó y me dijo: 'Vamos a ponerte un coach de interpretación'".

Además, sobre esta cuestión señaló: "Esta afirmación sólo confirmó todo lo que ya sospechaba, [que] no soy muy buena en mi trabajo", dice con una sonrisa resignada. "¿Sabes a lo que me refiero? Pensé: 'No puedo hacer esto. Es horrible. Es un gran error'".