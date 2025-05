Un actor de 'Juego de Tronos' revela un momento incómodo: "Fue muy humillante"

En la actualidad, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, HBO Max está llevando a cabo el rodaje de la tercera temporada del spin-off de la serie 'Juego de Tronos', denominada 'La casa del dragón'. Sus nuevos fichajes han copado muchas de las últimas noticias acerca de esta producción audiovisual tan aclamada por los espectadores.

Ahora, el medio 'Meristation' recoge unas sorprendentes declaraciones de uno de sus principales protagonistas. Hablamos del actor Kit Harington, que fue el encargado de dar vida durante las 8 temporada al personaje de Jon Nieve. En esta curiosa anécdota, también está implicada una de las actrices del momento: Bella Ramsey.

Una situación incómoda

Actualmente, mundialmente conocida por su papel principal en la serie'The Last of Us', ocupó el papel de Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos'. Por tanto, ambos compartieron muchas escenas y momentos durante el rodaje. De entre todos ellos, Kit Harington ha querido rescatar uno de ellos durante una de sus últimas intervenciones públicas.

"No sé si recuerdas esto, pero yo lo recuerdo vívidamente y ahora siento algo de remordimiento, pero durante aquella escena te estaba diciendo tus líneas", le explicó Ramsey. Además, ella prosiguió: "Ahora pienso: 'Dios mío, qué horror'. Pero en ese momento, con mucha inocencia, pensé: 'Kit está teniendo dificultades con su línea y lo sé, así que mejor que se la diga'".

Se lo toma con humor

Por su parte, el actor respondió con humor y entre risas: "Sí, recuerdo que me ayudaste y fue muy humillante”, rememora. “Pero sí, gracias por eso. Seguramente he elegido olvidarlo". Igualmente, Kit Harington quiso quitar hierro al asunto: "En realidad, pensé: 'Dios mío, tengo que mejorar'".

Por último, el actor que interpretó a Jon Nieve en 'Juego de Tronos', concluyó: "Llegué aquí sin sentirme del todo cómodo con mis diálogos, con la arrogancia de mi edad, pensando que solo estaba frente a un niña. Y luego esa niña actriz me está borrando de la pantalla. No es que sea competencia, pero piensas: 'Me he vuelto demasiado cómodo con mi Jon Nieve'".