En 'Mix Tape', mientras que en Sídney amanece, la noche opaca las calles de Sheffield. Alison ya se ha tomado el primer café del día y se prepara minuciosamente el vestuario para la presentación de su nuevo bestseller, después de haber conseguido un acuerdo con una productora de cine de seis cifras por su anterior novela. A más de 16.000 kilómetros (16.955, para ser exactos), Daniel se toma su tercera pinta en un pub típico británico, escuchando bandas alternativas y buscando descubrir a los próximos Arctic Monkeysque paguen sus facturas como periodista freelance en la revista 'Rolling Stone'.

'Mix Tape', una historia de amor en condicional

Ambos están casados, aunque sus matrimonios vivieron mejores momentos. También son padres: el hijo de Daniel se acaba de marchar a la universidad, mientras que Alison descubre que su rebelde hija está embarazada siendo una adolescente y no quiere abortar. Además de ser dos melómanos, Alison y Daniel tienen mucho más en común que el amor por la buena música. Los acordes los unieron durante su etapa en el instituto, y ambos fueron el primer amor del otro, pensando, con apenas 16 años, que estarían juntos para siempre. Ahora, veinte años más tarde, ese primer amor regresa a sus vidas de forma inesperada, aunque nunca se había marchado de sus pensamientos. Estas son las premisas de una historia de amor llena de dramatismo que Movistar Plus+ estrena hoy. La miniserie, mitad irlandesa y mitad australiana, ha sido todo un fenómeno en el mercado británico, y la televisión de pago más importante de nuestro país nos trae en exclusiva los cuatro episodios que conforman 'Mix Tape', una historia de amor y desamor distinta, con la música como personaje invisible pero indispensable en la trama, que sirve como migas de pan en este complejo camino que es la vida. 'Mix Tape' es un drama romántico narrado en dos líneas temporales que explora la fuerza del primer amor, las segundas oportunidades y el poder de la música para fijar y evocar emociones. Dirigida por Lucy Gaffy, la serie está protagonizada por Teresa Palmer y Jim Sturgess junto a Florence Hunt y el debutante Rory Walton-Smith en sus versiones jóvenes.

Basada en la novela homónima de Jane Sanderson y adaptada por Jo Spain, 'Mix Tape' combina nostalgia, ternura y ritmo en una historia profundamente emocional, con la música como hilo conductor del pasado y presente de nuestros personajes. La serie transmite emociones desde el primer minuto gracias a una banda sonora escogida con dedicación, recuperando los grandes sonidos que hicieron grande el rock indie británico de finales del siglo XX. Te invita a reflexionar sobre las decisiones pasadas y a preguntarte si fueron las correctas: al conectar con su yo del pasado, es inevitable pensar con ellos si las elecciones tomadas fueron acertadas o no. Además, la música permanece inmutable, reflejando que los buenos sonidos no se marchan y perduran con el tiempo, igual que el amor entre ambos protagonistas: puro y sincero al inicio, inolvidable cuando vemos cómo reaccionan al encontrarse, incluso estando a miles de kilómetros. La única pega, en una serie tan brillante, es el abuso del drama; aunque no culpo exclusivamente a los guionistas, sino al propio género, que se puede exprimir tanto y llevar tan lejos que, a veces, en lugar de provocar tristeza, genera poca empatía y cierta desconexión, aunque se lo perdonamos por su asombrosa banda sonora.