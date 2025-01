Nacho Guerrero, Coque en "La que se avecina", sorprende con su impactante cambio físico

Nacho Guerreros, conocido por interpretar a Coque en "La que se avecina" y a José María en "Aquí no hay quien viva", ha sorprendido a sus seguidores con un impresionante cambio físico logrado a base de deporte y hábitos saludables. A sus 54 años, el actor riojano muestra un estado físico envidiable, resultado de más de una década de esfuerzo y dedicación.

El propio Nacho Guerreros ha compartido en sus redes sociales una fotografía que refleja el progreso alcanzado en 10 años. Junto a la imagen, ha confesado que el deporte no solo transformó su cuerpo, sino que también fue clave para superar el estrés y la ansiedad. "El deporte ha sido mi salvación", ha afirmado, agradeciendo el impacto positivo que este ha tenido en su vida. Asimismo, en una reciente entrevista con 'Men’s Health', Nacho Guerreros ha revelado que comenzó a preocuparse por su salud física a partir de los 30 años. Hasta entonces, no había practicado deporte de forma regular. Fue entonces cuando decidió dar un giro a su rutina, adoptando una alimentación equilibrada y entrenando bajo la supervisión de su preparador, Rudi Rodríguez.

Nacho Guerreros, en una imagen de archivo larazon

Por otra parte, el confinamiento provocado por la pandemia marcó un punto de inflexión en su compromiso con el ejercicio. Nacho Guerreros intensificó sus entrenamientos y, con el tiempo, llegó a competir en eventos deportivos como el HYROX, una exigente prueba de resistencia y fuerza. "Ahora entreno, hago dieta, como saludable, no fumo, no bebo y tengo buenos hábitos. Me he ido viciando con los años", ha declarado el actor. Este cambio de estilo de vida, lejos de ser temporal, se ha convertido en una parte esencial de su día a día.

La rutina de Nacho Guerreros comienza temprano: se levanta a las 6 de la mañana para entrenar antes de iniciar su jornada laboral. Prefiere los entrenamientos de alta intensidad y la natación, aunque admite que el running no es su actividad favorita. "Procuro entrenar todos los días, siempre que mi trabajo me lo permite", ha comentado. Además del ejercicio, Nacho Guerreros sigue una dieta saludable complementada con suplementación. "Entreno siempre en ayunas y tomo creatina, omega 3 y un par de cafés como pre entreno", ha explicado. Este enfoque combina hábitos saludables con una planificación estructurada que le permite mantener su físico en óptimas condiciones.

Sin duda alguna, el cambio de Nacho Guerreros no solo ha sido físico, sino también mental. Su transformación inspira a muchos de sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de que nunca es tarde para adoptar un estilo de vida saludable. Con su dedicación y esfuerzo diario, el actor ha demostrado que, con constancia, es posible alcanzar cualquier meta, tanto dentro como fuera de los escenarios.