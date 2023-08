Los Premios Emmy se celebrarán pese a la huelga de guionistas, y ya tienen nueva fecha

El 2 de mayo marcó el inicio de una histórica huelga de guionistas en Hollywood, y en julio, actores y actrices se unieron al movimiento. Los paros en la meca del cine han generado la suspensión o demora de múltiples producciones, y se había temido que la celebración de los Premios Emmy fuera víctima colateral de esta situación.

Después de que la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) anunciara las destacadas series de 2023 sin llevar a cabo la habitual ceremonia de entrega de galardones, la Academia de Televisión ha asegurado que esta suerte no alcanzará a los Emmy, aunque estos sí experimentarán un retraso hasta el próximo año.

La Academia, en colaboración con FOX, ha confirmado que la edición de los Premios Emmy 2023 tendrá lugar el 15 de enero de 2024, si bien no han brindado detalles adicionales ni abundante información sobre la gala. En los planes originales, la celebración de los premios iba a tener lugar el 18 de septiembre de 2023.

Por tanto, la 75ª edición de los galardones más relevantes de la televisión se llevará a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles (California) el lunes 15 de enero a las 20 horas con el propósito de "rendir homenaje a los talentosos artistas, escritores y directores cuyo trabajo ha cautivado, inspirado y conectado con la audiencia global" durante el último año.

La conducción del evento, que se transmitirá en vivo exclusivamente a través de la cadena FOX, estará a cargo de Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay.

Cabe recordar que las series con más nominaciones de 2023 han sido 'Succession', que opta a 27 premios, 'The Last of Us', que opta a 24, 'The White Lotus', que puede lograr 23, y 'Ted Lasso', que alcanza las 21 nominaciones.