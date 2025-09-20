El estreno de "La Voz" reina en el prime time del viernes

Antena 3 es la TV líder y más vista este viernes. La cadena se sitúa a la cabeza de la jornada con un 14,4% de cuota de pantalla, superando a sus dos principales competidores en +3,6 y +4,7 puntos, respectivamente. Lidera todas las franjas horarias desde la Sobremesa hasta el Prime Time y reúne las cinco emisiones más vistas del día en toda la televisión: ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Deportes 1’, ‘Antena 3 Noticias 2’ ‘Pasapalabra y ‘La Ruleta de la Suerte’, todas líderes, al igual que ‘Sueños de libertad’ en la Sobremesa y ‘La Voz’ en el Prime Time.

Por su parte, laSexta es líder sobre su rival y es la tercera cadena privada más vista del día con un 6,1% de share. ‘laSexta Noticias 14H’ es el espacio más visto del canal y líder frente a su competidor. El informativo presentado por Helena Resano reúne a casi 600.000 espectadores de media y firma un 7,7% de cuota de pantalla. Atresmedia es un día más el grupo líder de la jornada con un 27,7% de share medio aventajando a su rival en +2,8 puntos, pese a contar con un canal menos que este. Nova es la cadena femenina líder del viernes (2,1%) y logra la emisión más vista del ranking temático con ‘Emanet’.

‘La Voz’, líder y lo más visto de la noche en su estreno

‘La Voz’ ha regresado a la programación con un estreno arrollador, convirtiéndose en líder indiscutible y lo más visto de la noche del viernes. El talent show firmó un 15,3% de cuota de pantalla, imponiéndose con claridad a sus rivales y sacándoles una ventaja de +3,1 y +7,1 puntos, respectivamente. El espacio, con Eva González al frente, consiguió reunir a casi 1,2 millones de espectadores de media, consolidándose como la gran elección del público en la franja de máxima competencia. Además, a lo largo de su emisión alcanzó a 3,4 millones de espectadores únicos.

Con el gran equipo de coaches que lideran esta temporada; Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, ‘La Voz’ es también la opción favorita por los espectadores en Hombres (21,1%), Mujeres (17,8%), 4-12 años (21,6%), 13-24 años (15,5%), 45-54 (13%), 55-64 (15%) y +65 (17,8%), además de en gran parte de los territorios del país, destacando sobre todo en Madrid (17,9%), Canarias (18,4%) y Baleares (18,1%). Además, también lidera en Target Comercial (12,3%).

Antena 3 vuelve a demostrar su fortaleza informativa y domina, una jornada más, el ranking de las emisiones más vistas de la televisión, logrando acaparar el top 5 del día. La primera posición corresponde de nuevo a ‘Antena 3 Noticias 1’, que se mantiene como la gran referencia de la Sobremesa. El informativo presentado por Sandra Golpe reúne a casi 2,1 millones de espectadores de media y se impone con claridad como líder absoluto al firmar un 23% de cuota de pantalla. Con esta cifra, aventaja a sus principales competidores en +13,7 y +9,4 puntos, respectivamente. Además, supera los 3 millones de espectadores únicos, confirmando su condición de cita diaria imprescindible para la audiencia.

Ya en la franja de la noche, ‘Antena 3 Noticias 2’ le sigue en el ranking al informativo de Sobremesa, justo detrás de ‘Antena 3 Deportes 1’. El informativo de Prime Time presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero congrega a más de 1,6 millones de espectadores de media y alcanza un 18,9% de share. También aquí es líder absoluto en su franja, con más de 2,5 millones de espectadores únicos que siguieron la actualidad del día a través de la cadena.

El Entetenimiento diario de Antena 3 arrasa

‘Pasapalabra’ arrasa en la Tarde un día más. El concurso conducido por Roberto Leal está imparable y firma este viernes un 21,2% de share medio, líder absoluto, y más de 1,5 millones de espectadores de media, el programa más visto de la TV. Se sitúa a +12,6 y +12,4 puntos de sus rivales directos y alcanza más de 3 millones de espectadores únicos. Además, cierra su mejor semana en un mes y medio con un 20,9% de cuota.

En la Sobremesa,‘La Ruleta de la Suerte’ continúa triunfando y gira líder con un 20,7% de share medio. Se coloca como uno de los programas más seguidos del día, tan solo por detrás de ‘Pasapalabra’, con más de 1,4 millones de espectadores de media. Alcanza más de 3,1 millones de espectadores únicos y logra el ‘Minuto de oro’ de la jornada.

Un día más, ‘Sueños de libertad’ se confirma como la ficción más vista de toda la televisión, consolidando su liderazgo en la franja de tarde de Antena 3. La serie continúa conquistando a la audiencia y vuelve a situarse en lo más alto del ranking de ficción con un 13,8% de cuota de pantalla. La serie diaria de Antena 3 reúne a más de 1,2 millones de espectadores de media y casi alcanza los 2 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión. Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, ‘Sueños de libertad’ también cierra la semana líder con un 13,9% de share medio.

Por su parte, ‘Y Ahora Sonsoles’ (10,9%), tras la emisión de ‘Sueños de libertad’, concluye la semana como líder por delante de su rival directo al que aventaja este viernes en +2,3 puntos.