Prime Video pone fecha y comparte nuevas imágenes de 'Padre no hay más que uno, la serie'

Prime Video ha puesto fecha al lanzamiento de 'Padre no hay más que uno, la serie' y ha compartido nuevas imágenes que adelantan el tono familiar y desenfadado de esta producción. La ficción, escrita y dirigida por Inés de León, llegará a la plataforma el próximo 6 de febrero, y lo hará con todos sus episodios disponibles desde el primer día. La propuesta mantiene el espíritu cómico de la franquicia y promete una combinación de caos doméstico, humor rápido y momentos cargados de ternura.

La temporada está compuesta por 12 episodios que introducirán al público en el día a día de la familia Vicho Vaello. En esta ocasión, Daniel Pérez Prada interpreta a Mateo, un padre que se enfrenta a un reto inesperado, mientras que Mariam Hernández encarna a Helena, su pareja. Junto a ellos, sus cinco hijos —Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodovar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea)— serán los encargados de desencadenar una nueva oleada de situaciones rocambolescas, ampliando el universo de Padre no hay más que uno y recuperando personajes muy reconocidos por los espectadores.

La historia arranca con una decisión que altera por completo la vida de la familia. A Helena le surge la oportunidad profesional que llevaba años esperando en la aplicación Conchy y, ante esta oferta, todos deciden emprender una mudanza. Mateo, convencido de que "esto no puede ser tan difícil", deja aparcada su carrera para asumir en solitario el cuidado de los niños. Sin embargo, pronto queda claro que la tarea será mucho más complicada de lo que imaginaba. Mientras Helena intenta destacar en su nuevo trabajo, los cinco hermanos, inconformes con el cambio de ciudad, se alían para boicotear la nueva vida familiar y propiciar el regreso a su antiguo hogar.

El guion de esta adaptación televisiva está coescrito por Raúl Navarro, quien también codirige junto a Inés de León, y por Juan Manuel de Vega. La serie es una producción de Bowfinger International Pictures, en colaboración con Sony Pictures International Productions, y cuenta con la participación de Prime Video y Atresmedia. La dirección ejecutiva corre a cargo de Mª Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza, dos nombres habituales en la franquicia cinematográfica.