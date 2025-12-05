Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Coto Matamoros, fichajes de la ambiciosa 'La casa de los gemelos 2'

Este domingo 7 de diciembre, los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como Zona Gemelos, darán el pistoletazo a uno de los proyectos más ambiciosos de internet en nuestro país, cuya esencia recuerda a la época dorada de Telecinco. Una nostalgia que se incrementa por la mala situación en cuanto audiencias del canal principal de Mediaset, que ha tenido que acelerar el devenir de un nuevo fracaso televisivo como ha sido 'Gran Hermano 20'. 'La casa de los gemelos 2', un reality show que promete mucho espectáculo y mucha libertad para sus protagonistas, fichando para participar en el espacio a grandes exconcursantes de la farandula televisiva española, muchos de ellos relacionados con el grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral, destacando además las incoporaciones estrellas de Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Coto Matamoros.

'La casa de los gemelos 2' prepara un casting bomba con famosos y creadores que revolucionan el reality

La expectación por 'La casa de los gemelos 2' no deja de crecer, y no es para menos: Carlos y Daniel Ramos, conocidos en redes como Zona Gemelos, están dispuestos a convertir esta segunda edición en un auténtico fenómeno digital. El reality, que se emite en la plataforma Kick y que sigue la dinámica de convivencia popularizada por formatos como 'Gran Hermano', ha dado un salto cualitativo incorporando rostros que ya no pertenecen únicamente al ecosistema influencer, sino a celebridades televisivas con un largo historial mediático. Durante un directo que superó los 60.000 espectadores, los gemelos revelaron gran parte del casting, mezclando perfiles tan dispares como el exconcursante Labrador, la mediática Aramís Fuster, Bea 'la legionaria', la creadora María Rispa, La Marrash o los conocidos Gabriella y Eros, de 'La isla de las tentaciones'. A ellos se sumaron seis incorporaciones más: el DJ Sweet Flow, la influencer Nisrrine, el tiktoker El Patica, el siempre presente La Falete, el propio Eros y la creadora Andrea Batres, configurando un elenco que promete choques generacionales, conflictos inesperados y momentos virales. Pero la verdadera sorpresa llegó con tres "bombazos" que nadie anticipaba, entre ellos dos nombres con pasado en Telecinco: Víctor Sandoval y Kiko Hernández. Aunque no participarán como concursantes tradicionales, su rol será determinante, con Kiko como maestro de ceremonias y Víctor como 'dictador' de la casa. En un momento en el que 'Gran Hermano' atraviesa una crisis de audiencias, el reality de Zona Gemelos se presenta como una alternativa fresca y desbordante de salseo que podría captar a parte del público huérfano del contenido televisivo tradicional.