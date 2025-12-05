Prime Video reúne a Carlos Areces, Fernando Tejero y Jordi Sánchez en 'Vida perra', su nueva comedia de sketches

Prime Video continúa reforzando su apuesta por la ficción española con el rodaje de 'Vida perra', una nueva serie de comedia que reúne a Carlos Areces, Fernando Tejero y Jordi Sánchez, tres de los rostros más reconocibles del humor televisivo. Según ha podido conocer verTele, la plataforma ya trabaja en esta producción, que se convertirá en su próxima gran novedad dentro del género.

La actriz Verónica Sánchez también ha sido noticia recientemente al valorar el desenlace de 'Los Serrano', asegurando que "si los españoles estamos de acuerdo en algo es que no fue bueno", un comentario que ha reavivado el recuerdo del final de la mítica serie.

'Vida perra' se presenta como una comedia de sketches centrada en un grupo heterogéneo de vecinos madrileños que coinciden diariamente en un pipican, el espacio donde sus perros hacen sus necesidades. Cada entrega contará con un sketch de aproximadamente 20 minutos, en un formato que remite directamente al estilo televisivo de 'Camera Café', una de las referencias más claras para este proyecto.

La dirección corre a cargo de Serapi Soler, responsable de 'A muerte', quien se pone al frente de un reparto especialmente potente. Además del trío protagonista, la serie contará con Ana Morgade, Elvira Mínguez, Claudia Melo, Óscar Lasarte y Berta Castañé, completando un elenco marcado por la presencia de intérpretes muy ligados a la comedia.

El proyecto supone, además, un reencuentro para los seguidores de 'La que se avecina', ya que Areces, Tejero y Sánchez volverán a coincidir en una ficción televisiva tras compartir numerosos rodajes en el célebre vecindario de la serie. Esta vez se verán las caras en un entorno muy distinto: no en el rellano de un edificio, sino en un pipican madrileño donde sus personajes cruzarán historias y humor.

Para Carlos Areces, 'Vida perra' amplía su ya extensa trayectoria en comedias televisivas, tras su participación en títulos como 'La que se avecina', 'El Pueblo', 'Machos Alfa' y 'Muertos SL', esta última centrada principalmente en su figura. Fernando Tejero suma así su segunda serie para Prime Video después de 'Los Farad' —tercera si se incluye su participación en 'LQSA'—. Por su parte, Jordi Sánchez continúa acumulando nuevos proyectos fuera de Contubernio tras 'Señor, dame paciencia' y sus intervenciones en estrenos como 'Entrevías'.

La producción de 'Vida perra' corre a cargo de Mediterráneo Mediaset España Group junto a Dynamo Audiovisual, y su estreno está previsto en exclusiva para Prime Video en 2026. Aunque existe una relación directa con Mediaset por la productora involucrada, no está contemplado por ahora que la serie se emita en abierto en Telecinco.