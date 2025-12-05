Ana Rosa Quintana califica de "terrorífico" el caso Salazar y critica la gestión de Pedro Sánchez

El caso Salazar volvió a ocupar buena parte del debate político en 'El Programa de Ana Rosa', donde Ana Rosa Quintana y sus colaboradores analizaron las últimas revelaciones sobre el exdirigente socialista. La presentadora de las mañanas de Telecinco calificó el asunto de "terrorífico" y mostró su preocupación por lo que considera una falta de firmeza por parte del Gobierno en la gestión de los hechos. Durante la tertulia, se expuso que Francisco Salazar era el "tercero en la línea de sucesión" en la Secretaría de Organización del PSOE, tras José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Los colaboradores recordaron que Ábalos afronta una petición fiscal de 24 años de prisión y que Cerdán está señalado por la justicia como supuesto líder de una organización dedicada al amaño de obras públicas. "Hasta cinco minutos antes de entrar en la cárcel era ejemplo de honradez para el presidente", ironizaron en la mesa.

La tertulia subrayó que las denuncias contra Salazar ya existían dentro del partido, pero aun así ,según señalaron, Pedro Sánchez habría tratado de protegerle. "Sánchez es multirreincidente", afirmaron, cuestionando la "firmeza" de la que presume el presidente. Ana Rosa denunció además que, pese a que el PSOE se define como progresista y feminista, "los machirulos se protegen entre ellos" mientras criticó algunas responsables políticas "miraban para otro lado". La presentadora de Mediaset insistió en que resulta "escalofriante" que no se atendieran las alertas internas y que incluso se llegara a culpabilizar a las mujeres que sí denunciaron. El programa también recogió declaraciones recientes de José Luis Ábalos en OKDiario, donde el exministro aseguró que el propio Sánchez "también hace comentarios machistas" y reclamó que se respete la presunción de inocencia. "Nadie está excluido, tampoco el presidente", afirmó, lamentando sentirse decepcionado por el trato recibido. Desde la mesa de análisis insistieron en que el problema no es un caso aislado, sino un patrón: "Puedes equivocarte una o dos veces en la elección de cargos, pero cuando todo tu entorno falla, ya no es cuestión de mal ojo". Para los tertulianos, el caso Salazar evidencia una crisis de credibilidad dentro del partido y un fallo sistemático en los mecanismos internos de control y respuesta ante denuncias.