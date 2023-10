Prime Video pone fecha al estreno de la 14ª temporada de 'La que se avecina'

Anoche, lunes 30, se emitió el último capítulo de los ocho que componen la 13ª temporada de la serie 'La que se avecina' en Telecinco. Una vez dada esta tanda en abierto, Amazon Prime Video ha anunciado el estreno de la 14ª entrega de la ficción que cuenta los líos vecinales de Contubernio, 49.

Acompañando a un disparatado tráiler, marca de la casa, la plataforma de Amazon ponía fecha a la emisión de la nueva tanda de episodios: 10 de noviembre; prácticamente un año después de que Prime Video pusiera a disposición de los usuarios la temporada 13.

En el vídeo de promoción, cabe destacar la aparición de nuevos personajes como el de Paloma Bloyd, Ana Arias y Raúl Peña (estos dos últimos procedentes de 'El Pueblo'). Además, hay otros protagonista que siguen los desternillantes guiones de los hermanos Caballero que regresan a 'La que se avecina': Además de los hijos de Amador y Maite (Los Cuquis), la Chusa (Paz Padilla), Lola Trujillo (Macarena Gómez) y Yoli (Miren Ibarguren).

Otro cambio para esta segunda temporada en su nueva ubicación (de Mirador de Montepinar a Contubenrio, 49) esla sustitución de la actriz que da vida al personaje de Greta: Rocío Marín por la fallecida Laura Gómez Lacueva.

Precisamente, Greta protagoniza junto a Berta (Nathalie Seseña) el momento culmen del tráiler, cuando la primera la pregunta a la segunda si "¿tú no viste el final de 'Aquí no hay quién viva'? ¡Se tuvieron que ir del edificio". "No, no", le responde la mujer de Antonio Recio: "Pero eso es porque se iban a Telecinco".