Luces, cámaras, acción y muchas novedades en el mundo de las series. Tras “Los anillos de poder”, “La Casa del Dragón”, “Dune: La profecía”, llega el momento de conocer el primer vistazo a la segunda temporada de “The Last of Us”. Aclamada tanto por la crítica como por el público, la ficción se ha consolidado como un fenómeno cultural. La espera hasta 2025 promete estar llena de especulaciones y entusiasmo por lo que vendrá en esta aclamada serie.

Una historia espectacular

La segunda temporada continuará con Pedro Pascalcomo Joel y Bella Ramsey como Ellie, y contará con el regreso de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto incluirá a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Además, Catherine O'Hara participará como actriz invitada.Creada y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, "The Last of Us" es una coproducción con Sony Pictures Television. La serie también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Las productoras involucradas son PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.

Basada en el aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog para PlayStation, la primera temporada de "The Last of Us" narra una historia ambientada veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una zona en cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo se transforma en un viaje brutal y desgarrador a través de Estados Unidos, donde ambos deben confiar el uno en el otro para sobrevivir.

Con el éxito rotundo de su primera temporada, la expectativa para la segunda es enorme. Los fans están ansiosos por ver cómo la serie continúa desarrollando la compleja relación entre Joel y Ellie, y cómo los nuevos personajes influirán en su viaje.