Pedro Pascal y su caótico discurso: "estoy un poco borracho"

Pedro Pascal, conocido sobre todo por sus papeles en series como "Narcos" o "The Mandalorian" y por su sentido del humor, ha ganado el premio en los SAG Awards al mejor papel masculino por su personaje de Joel Miller en la serie dramática de HBOMax "The Last Of Us". Recibir el premio fue una sorpresa para el actor y no tan solo se pudo ver en su cara tras oír su nombre, sino en su discurso: "Esto esta mal por varias razones: estoy un poco borracho, pensé que podría emborracharme". Continuó sus palabras dando las gracias emocionado, no sin antes decir: "I'm making a fool of myself" ("me estoy haciendo quedar en ridículo").

Entre los nominados a mejor actor junto a Pascal estaban Brian Cox, Billy Crudup, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen. El ganador trató de hablar sobre ellos en el escenario pero enseguida reconoció : "no me acuerdo de ninguno de vuestros nombres ahora", haciendo que el público, entre ellos Mcfadyen, se rieran abiertamente sorprendidos por sus palabras.

En su discurso también le dio las gracias a HBOMax admitiendo: "Es muy apropiado que me hayáis dado trabajo, he crecido viendo vuestra cadena, no tengo habilidades, no tengo otros intereses, así que lo mínimo que podíais hacer es darme trabajo".

Para terminar su intervención, el actor chileno decidió marcharse diciendo las siguientes palabras: "Voy a tener un ataque de pánico y me voy a ir". Tras esto, la cámara enfocó a la actriz de "Barbie" Margot Robbie quien dijo la frase con la que todas las redes sociales coinciden: "I love him" ("le amo").

Aunque a algunos pueda sorprenderles sus palabras, el actor siempre ha destacado por su sentido del humor que ha hecho que sea muy querido por el público y sus compañeros. Entre sus entrevistas más destacadas, con más de 4 millones de visualizaciones en YouTube, está en la que, junto a un detector de mentiras, deja mostrar su alegre y atrevida personalidad. Entre risas admite que cree que es un "heartthrob" (galán), le dice "I'm your daddy" ("soy tu papi") a la audiencia y hace diferentes poses reconociendo que su cara es un "meme" en redes sociales.