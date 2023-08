¿Qué harías si el mundo se fuese a acabar y al final va y no termina?

La plataforma de streaming Prime Video anunció el inicio de rodaje de una nueva serie original llamada "En fin". Se trata de una comedia de seis episodios de 30 minutos de duración, creada por David Sainz ("Malviviendo") y Enrique Lojo ("El último show"), producida por Versus en colaboración con Diffferent Entertainment, con Rafael Portela, Teresa Segura y Alejandro Miranda como productores ejecutivos.

Esta nueva producción estará protagonizada por José Manuel Poga ("La casa de papel"), Malena Alterio ("Aquí no hay quien viva"), Raúl Cimas ("Poquita fe"), e Irene Pérez ("Buster") y narra la historia de un hombre que abandona su mujer y a su hija ante la noticia del fin del mundo. Cuando finalmente el mundo no se acaba, él, arrepentido, trata de recuperar la vida que tenía antes, pero su familia ya no está por la labor.

El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás (José Manuel Poga) se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia (Malena Alterio), su mujer, y a Noa (Irene Pérez), su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual. Mientras, una Julia que ha vivido siempre con el freno de mano puesto ve esto como una segunda oportunidad, lanzándose a hacer todas esas cosas que no se atrevió a hacer antes. Noa, por su parte, se pregunta por qué los adultos se han empecinado en destruir el mundo ellos solos, sin necesidad de que ningún planeta gigante choque contra la Tierra.

El reparto lo completan Luisa Gavasa ("El ministerio del tiempo"), Dani Mantero ("Malviviendo"), el creador de contenido y cómico Cristian de la tierra, Pepa Rus ("Aída"), Javier Botet ("Dos años y un día"), Adrián Pino ("El vecino"), Victor Rebull ("La Reina del Sur") y Numa Paredes ("El hijo zurdo"), entre otros. Además, En fin contará con la colaboración especial de Leonor Watling ("No me gusta conducir").

Las grabaciones se están llevando a cabo en localizaciones emblemáticas de Sevilla y La Antilla (Huelva) y se estrenará en 2024.