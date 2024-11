Qué ha sido de Carlota García, la actriz que interpretaba a Paula Novoa en "El Internado"

Hace 17 años, una joven actriz llamada Carlota Garcíaconquistó al público español al interpretar a Paula Novoa en la exitosa serie "El Internado", emitida entre 2007 y 2010 por Antena 3. Aunque su papel en la serie marcó un antes y un después en su carrera, la madrileña ya contaba con experiencia actoral, habiendo debutado con solo seis años en "Ellas y el sexo débil", junto a Ana Obregón.

El personaje de Paula, la hermana pequeña de Marcos (interpretado por Martiño Rivas), se convirtió en una pieza clave en 'El Internado'. La serie, que mezclaba drama adolescente, misterio y terror, mantuvo a los espectadores cautivados durante siete temporadas y 71 episodios. Carlota, con su interpretación conmovedora, logró destacar entre un reparto de grandes nombres como Ana de Armas, Yon González y Amparo Baró, ganándose el cariño de la audiencia de Atresmedia.

Carlota García, Paula Novoa en la serie "El Internado" Atresmedia

Tras el fin de la serie, Carlota continuó su carrera actoral, aunque no volvió a protagonizar producciones de la misma envergadura. Ha aparecido en series como "iFamily", "Centro médico", "Cuéntame cómo pasó" y "La catedral del mar", participando de manera puntual en episodios. Además, ha trabajado en teatro, destacando su actuación en la obra 'Nerón' de Eduardo Galán, proyecto que ella misma ha resaltado con orgullo en su cuenta de Instagram. Más allá de su carrera en la interpretación, Carlota García ha seguido formándose. Recientemente, se graduó en Marketing, y ha utilizado su popularidad en redes sociales para colaborar con diversas marcas. Su cuenta de Instagram, donde acumula más de 90.000 seguidores, se ha convertido en un espacio en el que comparte detalles de su vida personal, viajes, moda y, por supuesto, algunos de sus proyectos profesionales.

Aunque su participación en "El Internado" la catapultó a la fama siendo muy joven, Carlota no ha abandonado su pasión por la actuación. Entre otros proyectos, formó parte de "Aula de Castigo", una webserie de terror creada por parte del equipo de "Física o Química", y ha tenido apariciones en "El vecino", una serie de Netflix protagonizada por Quim Gutiérrez. Hoy, con 24 años, Carlota García sigue buscando nuevos desafíos en el mundo de la interpretación. Si bien el camino no ha sido sencillo y el nivel de fama de su infancia no se ha replicado, la actriz continúa trabajando y cultivando una carrera que, como su personaje Paula, parece estar destinada a dejar huella.