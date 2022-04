Yon González: “En El internado montaba coreografías junto a especialistas y nos dábamos lo más grande”

Le queda aún un lustro para llegar a los 40, pero Yon González puede presumir de ser ya casi un veterano de la televisión de nuestro país. Cerca de dos décadas apareciendo en proyectos cinematográficos y, sobre todo televisivos, bien le valen el título a pesar de su evidente juventud. El actor suma estos días un crédito más a la prolífica lista que le acompaña por el mundo de la actuación en forma de currículo. Acaba de estrenar en Netflix la serie «Herederos de la Tierra», que él define como “una maravillosa serie de época que hay que ver porque suceden tantas cosas...”.

VIAJE A LA BARCELONA MEDIEVAL

Para entender la historia, pongámonos en situación y viajemos a la Barcelona de 1387. ‘La Catedral del Mar’ ya está construida y Arnau Estanyol y sus descendientes están bien considerados en la ciudad. El escenario ahora otro, con otras luchas de poder, pero en realidad, el mismo de siempre para los menos privilegiados, que son los actores principales. Yon González encarna a un joven que acabará, entre injusticias y golpes del destino, intentando sobrevivir y trabajar entre vides y toneles de vino. Pero, ¿Quién es Hugo Llor?, le preguntamos a Yon. “Un superviviente”, responde con contundencia. “Un chaval al que apadrina Arnau Estanyol durante un tiempo. Sobre todo, es un chico que se ha hecho a sí mismo y que ha tenido que aprender muchas cosas demasiado joven. Desde que era pequeñito ha sido un tipo ya maduro”.

Si buscamos paralelismos entre el actor y el personaje, no hay demasiados, por suerte para Yon González. Un milenio es mucho tiempo para que no haya diferencias entre los recorridos vitales, y más cuando la historia que se cuenta no es, precisamente, un camino de rosas. Quienes hayan leído a Ildefonso Falcones sabrán bien cómo se desarrollan los acontecimientos. Yon prefirió no hacerlo antes de sumergirse en el personaje. “Llegamos al acuerdo de que sería mejor que nos centrásemos en el guion, que contáramos nuestra propia historia dentro de la novela”. Esto no quiere decir que la interpretación sea sui generis, sino que han seleccionado qué contar “con todo el respeto a Falcones y a la novela, pero al final la serie la puedes contar desde muchos lugares, y han decidido hacerlo desde escoger lo que nos parecía más importante o mejor”. De hecho, asegura que “lo he conocido, pero no he tenido una conversación con él sobre la serie o sobre cómo enfrentar el personaje”. Una libertad creativa que él agradece y que hace que nos encontremos con una ficción de la que se siente orgulloso. “Está muy bien grabada, la factura es muy buena”, dice sobre ella.

UNA PROFESIÓN PARA DOS HERMANOS

Una de las cosas curiosas de este nuevo trabajo es que, en él, quizá sin pretenderlo, le ha tocado coger el testigo de otro actor insigne, Aitor Luna, quien, además de compañero de profesión se da la circunstancia de que también es su hermano. Cada uno se decantó por un apellido profesional, pero ambos eligieron un camino inédito en su familia, y que a los dos les está dando muchas alegrías. En «Herederos de la tierra» no comparten planos, pero trabajar en el mismo proyecto que Aitor es motivo de júbilo. “Está muy bien, todo queda en casa”, bromea Yon. La relación entre los dos hermanos es estupenda. “Nos llevamos muy bien, siempre”. También trabajando.

Y lo han demostrado, porque no es la primera vez que coinciden en un título. “Hicimos una película que se llama «Killing time» con Antonio Hernández, que se la recomiendo a todo el mundo, porque quedé verdaderamente satisfecho con todo en ella. Ahí sí que trabajamos juntos y compartimos escenas. De hecho, hacíamos de hermanos”, recuerda Yon. Después vino «Gran Reserva», donde nos cuenta que tampoco llegaron a compartir plano, y ahora en esta historia en la que nos transportan a otra época. No está nada mal para ser los primeros de una saga en la que no hay actores. En su familia las profesiones son otras. “No tienen nada que ver. Para nada. Mi primo hermano Manu Gómez, que ha estrenado «Érase una vez en Euskadi» fue el primero que empezó en este mundillo. Después fue mi hermano. Él sí que quería ser actor, estudió... y después, a mí la vida me lo puso y aproveché las circunstancias y descubrí una profesión maravillosa”.

De hecho, su primo, Manu Gómez, y esa película, «Érase una vez en Euskadi», estrenada hace tan solo unos meses, ha supuesto otro viaje al pasado para Yon, aunque esta vez a su propia infancia, en el País Vasco. Hacer esta película ha sido como volver a la niñez. “Absolutamente, porque se grabó en Mondragón. De hecho, en la misma calle donde él vivía, que yo iba casi todos los fines de semana”. Yon sonríe con cierta nostalgia al recordar aquellos años. Asegura que la cinta ha conseguido captar la atmósfera de la época. “Los niños, el euskera... y esa tensión que había en el ambiente sobre el terrorismo”. Según él todo el mérito es del director. “Es una maravilla trabajar con Manu y no porque sea mi primo, sino por el sentido común y la sensibilidad a la hora de contar. Es muy cercano, muy liviano... que luego fíjate lo que está contando. Es una película que hay que ver. Para la gente que le guste una historia un poco sensiblera sin llegar a ser moñas «Érase una vez Euskadi», que es para todos los públicos, les va a gustar mucho”.

