Que ha sido de Daniel Avilés y Priscilla Delgado, los actores que interpretaban a Carlitos y Lucía en "Los Protegidos"

El 12 de enero de 2010, "Los Protegidos" debutó en Antena 3, cautivando a la audiencia con la historia de una peculiar familia con superpoderes. Durante tres temporadas, la serie se convirtió en un éxito, consolidando la carrera de jóvenes actores como Daniel Avilés y Priscilla Delgado, quienes interpretaron a Carlitos y Lucía. Más de una década después, sus vidas han seguido caminos diferentes, pero ambos han continuado cultivando sus carreras en la actuación.

Priscilla Delgado, quien tenía tan solo ocho años al inicio de "Los Protegidos", se ganó el cariño de los espectadores gracias a su interpretación de Lucía. Tras el final de la serie, Delgado participó en diversos proyectos televisivos como "Cuéntame un cuento" y "Justo antes de Cristo". Además, trabajó en cine, destacándose en la película "Julieta" de Pedro Almodóvar, en la que compartió escena con Emma Suárez, ganadora del Goya por dicho proyecto.

En 2019, Priscilla se trasladó a Los Ángeles con el propósito de perfeccionar su inglés y explorar nuevas oportunidades. Allí culminó su último año de instituto y su dominio del idioma le abrió puertas en la industria internacional. En 2022, participó en la serie de Prime Video "A League of Their Own", una adaptación de la película de 1992 protagonizada por Madonna y Tom Hanks. Priscilla interpretó a Esti González, un papel que la situó en el radar de la crítica estadounidense. Más recientemente, protagonizó "El club de los lectores criminales", un thriller de Netflix basado en la novela homónima de Carlos García Miranda, consolidando su carrera internacional. Actualmente, Priscilla Delgado sigue conectada con sus seguidores a través de Instagram, donde comparte detalles de su vida profesional y personal, mostrando una prometedora carrera en ascenso en el competitivo mundo de Hollywood.

Daniel Avilés, por su parte, comenzó su carrera desde muy joven y alcanzó la fama con su papel de Carlitos en "Los Protegidos". Tras el fin de la serie, continuó trabajando en televisión, destacando en la serie "Vive Cantando", donde interpretó a Nacho. Además, mostró su versatilidad al participar en producciones teatrales como "El Rey León", donde interpretó a Simba. Con el regreso de "Los Protegidos" en 2021 bajo el título "Los Protegidos: El regreso", Avilés volvió a interpretar a Carlitos, ahora como un joven adulto, sorprendiendo a muchos con su evolución tanto física como profesional. A lo largo de los años, ha explorado otros campos, como el doblaje y la presentación, y ha mantenido una actitud reflexiva y comprometida, como muestra en sus redes sociales. Además, Daniel ha diversificado sus intereses al estudiar fisioterapia y realizar un módulo de emergencias sanitarias, demostrando su pasión tanto por la actuación como por el aprendizaje constante.

El recorrido de Priscilla Delgado y Daniel Avilés es un reflejo de la evolución de muchos actores infantiles que, tras ganar notoriedad en la televisión, continúan trabajando arduamente para forjar sus carreras en la edad adulta. Mientras Priscilla busca consolidarse en la industria de Hollywood, Daniel mantiene su presencia en el entretenimiento español, demostrando que la pasión por el arte escénico no tiene límites. Ambos actores, con trayectorias distintas, se han convertido en un ejemplo del talento emergente que marcó a una generación de espectadores de "Los Protegidos" en Atresmedia.