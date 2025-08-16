El creador de 'And Just Like That' rompe el silencio tras el final: “la historia puede seguir”

El final de la segunda temporada de 'And Just Like That' ya se ha estrenado en HBO Max y, como era de esperar, ha reavivado la gran pregunta entre los seguidores: ¿es este el adiós definitivo a Carrie Bradshaw y compañía? Su creador, Michael Patrick King, ha querido responder directamente a esa incógnita y dejar claro que el universo de 'Sexo en Nueva York' todavía tiene margen para crecer.

En declaraciones recientes, King ha asegurado que este desenlace no debe interpretarse como un cierre absoluto. “La historia puede seguir”, afirmó el showrunner, subrayando que aún quedan muchas posibilidades narrativas alrededor de los personajes principales.

La secuela de 'Sexo en Nueva York' ha sido, desde su estreno, uno de los proyectos más comentados de HBO Max. Su primera temporada generó división de opiniones entre la crítica y los fans, pero la segunda ha logrado reconciliar a buena parte del público gracias a la evolución de Carrie, Miranda y Charlotte, además de la incorporación de nuevos personajes que han refrescado la trama.

Pese a que el último episodio se presentó con aires de conclusión, King ha insistido en que no lo concibió como un final cerrado. Al contrario, considera que la serie sigue teniendo vida y que dependerá tanto de la plataforma como del interés de los espectadores decidir si habrá una tercera temporada.

Por el momento, HBO Max no ha hecho un anuncio oficial sobre la continuidad de la ficción. Sin embargo, las palabras de King invitan a pensar que 'And Just Like That' podría regresar más pronto que tarde, prolongando así la historia de uno de los universos televisivos más icónicos de las últimas décadas.