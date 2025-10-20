Mayo y Elettra Lamborghini actúan esta noche en la Gala 5 de 'OT 2025'

Hoy es lunes, el día más odiado de la semana por el gato Garfield, que se hace más ameno desde el pasado 15 de septiembre gracias a'OT 2025'. El certamen musical de Gestmusic y Amazon Prime Video vivirá la cuarta expulsión de la edición, tras las salidas de Iván Rojo, Salma de Diego y Carlos. Lucía y Judit se la juegan en otra noche frenética de 'Operación Triunfo' liderada por Chenoa, que contará además con las visitas especiales de Mayo y Elettra Lamborghini, que actuarán sobre el renovado escenario del concurso musical en esta Gala 5 de 'OT 2025', que empieza a las 22:00 en Prime Video y que será muy especial para Leire Martínez.

Avances notables tras el Primer Pase de micros

Los aspirantes han puesto toda la energía sobre el escenario, regalando actuaciones afinadas y llenas de promesas para la competición. Judit impresionó con su interpretación en 'Casa de Papel', recibiendo elogios por su conexión emocional y mejora escénica, aunque le señalaron que mantenga el equilibrio durante toda la presentación. Lucía Casani domina 'Creo en mí' con soltura, pero el cansancio le ha jugado una mala pasada: debe pulir algunas notas y centrar su voz para brillar por completo. Téyou defendió su tema en francés con seguridad, aunque los profesores le pidieron que profundice en la conexión para transmitir todo el sentimiento. En el dúo formado por Guille Toledano y Max con 'I Was Born To Love', uno pareció inseguro al comenzar y el otro desubicado en la interpretación; les animaron a superar ese temor para darlo todo. Crespo y Claudia Arenas demostraron buena afinación en 'Nada Valgo Sin Tu Amor', pero necesitan pulir compenetración y dejar atrás inseguridades. María Cruz y Olivia con 'Yes, and?' ofrecieron un pase hipnótico con mínimos errores y cautivaron a los profesores, quienes esperaban una actuación sobresaliente. Guillo Rist y Tinho destrozaron 'I Wanna Be Your Slave' con fuerza, provocando admiración y recibiendo consejos para dosificar intensidad y perfeccionar la interpretación. Finalmente, Cristina y Laura Muñoz desplegaron dos voces potentes en 'La Mala Costumbre', transmitiendo emociones palpables y recibiendo la aprobación del jurado. En la actuación grupal 'Mi Nombre', junto a Leire Martínez, se anticipa un show memorable.

Canciones de la Gala 5 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos