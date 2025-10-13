"La Promesa" se descontrola: secretos, desapariciones y un sacrificio que lo puede cambiar todo

Las cosas están que arden en "La Promesa". Esta semana, los hilos del destino se tensan más que nunca, y todo parece girar en torno a la boda forzada de Ángela y el sacrificio que Leocadia exige a Curro. La joven, atrapada en un compromiso no deseado con Lorenzo, comienza a buscar una salida desesperada mientras su madre trama un plan paralelo que lo cambia todo.

Mientras tanto, Petra sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Manuel arriesga todo para traer el suero que podría salvarla, pero la medicina parece no hacer efecto... al menos en un primer momento. En el servicio, el miedo es palpable y todos se preparan para lo peor. Sin embargo, Petra consigue sobrevivir a la noche, devolviendo algo de esperanza a quienes no se resignaban a perderla.

En paralelo, la figura de Beltrán irrumpe con fuerza. Este nuevo personaje, amigo de Jacobo, sorprende por su encanto y su conexión inmediata con Ángela. Pero hay un problema: ella está comprometida. Leocadia, viendo una oportunidad, lanza un ultimátum a Curro. Si quiere evitar la boda con Lorenzo, tendrá que hacer algo que lo marcará para siempre. El lacayo queda destrozado… y lo peor es que no será la única petición que reciba.

Enora, por su parte, está envuelta en un misterio que no deja de crecer. Tras mentir sobre una llamada telefónica, desaparece sin dejar rastro, dejando a Toño y Manuel en vilo justo cuando terminaban su revolucionario motor. Vera, hermética, mantiene a todos en tensión, mientras Teresa intenta hacerle entrar en razón. Lope, impotente, ve cómo su relación con ella se desmorona sin remedio.

Y como si eso no fuera suficiente en la serie de RTVE, una carta de Catalina descoloca por completo a Adriano, que no logra recomponerse ni con los esfuerzos de María Fernández. Mientras Leocadia y Lorenzo avanzan con la lista de invitados para la boda, Martina descubre que Leocadia ha contratado a un detective. La tensión se acumula en cada rincón del palacio, y nadie parece estar a salvo de las consecuencias.

Lo que está claro es que esta semana en "La Promesa"nadie podrá seguir fingiendo, ni escapar de lo que realmente desea o teme. Entre alianzas ocultas, decisiones imposibles y secretos a punto de estallar, el drama alcanza cotas cada vez más oscuras. ¿Podrá Curro cargar con el peso de su decisión? ¿Logrará Ángela evitar un destino impuesto? La cuenta atrás ha comenzado.