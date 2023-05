Telecinco vuelve a apostar sorprendentemente por las series turcas

"¿Es el amor más fuerte que la traición?": Telecinco aprovechó la emisión de la undécima gala de 'Supervivientes 2023' para anunciar que va a volver a emitir series turcas en su programación. En concreto, la ficción conocida como "La Traición". Esta ficción otomana consta de dos temporadas con un total de 27 capítulos de dos horas cada uno y ya se ha emitido en su país de origen en 2022.

Los actores protagonistas son Sera Kutlubey, Hatice Şendil e İsmail Demirci. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de emisión ("muy pronto"), La cadena estrella de Mediaset ya ha comenzado a promocionar la serie.

Tras la emisión de "Love is in the air", que no tuvo éxito en Telecinco y fue trasladada a Divinity, y de "Mi hogar, mi destino", que acabó en Mitele Plus y tuvo numerosos cambios en la programación, Telecinco apuesta de nuevo por las series turcas. A pesar de que estas ficciones no han funcionado tan bien en Telecinco como en Antena 3 ("Infiel", "Tierra Amaraga" o "Mi hija"), la cadena va a darles una segunda oportunidad.

"La Traición" cuenta la historia de Neslihan, interpretada por Hatice Şendil, que vive con su esposo Murat y sus dos hijos en una aparente felicidad familiar. Sin embargo, su amiga de la infancia Damla, interpretada por Sera Kutlubey, revelará la infidelidad de Murat y pondrá en riesgo la estabilidad de su matrimonio.