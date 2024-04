Varada Sethu se une al elenco de la decimoquinta entrega de "Doctor Who"

La legendaria serie de ciencia ficción de la BBC, "Doctor Who", está preparando terreno para su decimoquinta temporada, y entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de Varada Sethu como nueva compañera del Doctor, junto a Ncuti Gatwa, quien retoma su papel como el icónico viajero del tiempo.

El anuncio llega mientras el equipo de producción trabaja en la filmación de la segunda aventura deNcuti Gatwa a bordo de la TARDIS. Además de Ruby Sunday, la acompañante presentada en el especial navideño, el Doctor contará ahora con el apoyo de una segunda compañera interpretada por Varada Sethu.

Sethu se une así a Millie Gibson, quien continuará en su papel como acompañante, desmintiendo así los rumores que sugerían su salida tras una sola temporada, según lo informado por "The Daily Mirror" a finales de enero. En palabras de Varada Sethu: "Me siento la persona más afortunada del mundo. Es un gran honor formar parte del Whoniverso, y estoy muy agradecida a toda la familia de 'Doctor Who' por recibirme con los brazos abiertos y por hacerme sentir en casa. No podría haber imaginado un mejor equipo que el formado junto a Ncuti y Millie para emprender esta aventura".

Con una destacada trayectoria que incluye participaciones en producciones como 'Andor', 'Jurassic World: Dominion' o 'Annika', Varada Sethu se suma al tridente protagonista que liderará la decimoquinta temporada de "Doctor Who". El regreso de Russell T. Daviescomo showrunner, quien retoma el rol que desempeñó en el reinicio de la franquicia en 2005, promete una temporada emocionante y llena de sorpresas. "Trabajé por primera vez con Varada en una producción de la BBC de 'El sueño de una noche de verano', y es un placer recibirla a bordo de la TARDIS. Ahora mismo en el estudio, grabando de cara a 2025, tenemos a Ncuti, Millie y Varada luchando codo con codo. Necesitamos a los tres, porque el listón está más alto que nunca", declaró Davies.

Con Gatwa, Gibson y Sethu en el centro de la acción, los fanáticos pueden esperar una temporada vibrante y llena de aventuras en el universo de "Doctor Who", que promete emocionar tanto a los seguidores de la serie como a los recién llegados. La decimoquinta temporada está programada para ver la luz en algún momento de 2025, manteniendo viva la legendaria saga del viajero del tiempo y su TARDIS.