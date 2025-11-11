O Yeong-su, ganador del Globo de Oro por ‘El juego del calamar’, absuelto de acoso sexual

El actor surcoreano O Yeong-su, reconocido mundialmente por su papel en la serie de Netflix ‘El juego del calamar’, ha sido absuelto del delito de acoso sexual por un tribunal de apelación en Corea del Sur. La decisión revoca la sentencia previa que lo había declarado culpable de haber acosado a una mujer durante una gira teatral en 2017.

Según informó la agencia Yonhap News, la Corte del Distrito de Suwon dictaminó este martes la absolución del intérprete de 81 años, anulando el fallo anterior que le imponía una pena de ocho meses de prisión suspendida durante dos años. Los fiscales habían solicitado una condena de un año tanto en el juicio inicial como en el proceso de apelación.

El tribunal reconoció que existían sospechas sobre el caso, pero consideró que las pruebas no eran concluyentes. En su fallo, los magistrados destacaron que la presunta víctima buscó apoyo psicológico seis meses después del supuesto incidente y que O se disculpó a petición de ella, aunque subrayaron el riesgo de que la memoria de los hechos se distorsionara con el tiempo. Ante esa duda, el tribunal concluyó que debía prevalecer la presunción de inocencia del acusado.

O Yeong-su había sido denunciado por abrazar y besar en la mejilla a una mujer sin su consentimiento durante una representación regional hace ocho años. En 2022, el actor fue formalmente acusado y, en 2023, condenado en primera instancia, lo que generó un gran impacto en Corea del Sur y en la industria del entretenimiento internacional.

Tras conocerse la nueva resolución, la denunciante emitió un comunicado a través de la organización feminista Womenlink, en el que expresó su desacuerdo con la sentencia. “A pesar del fallo de hoy, seguiré diciendo la verdad hasta el final. Esta absolución no invalida los hechos ni borra el dolor que he sufrido”, aseguró. La entidad criticó el veredicto, afirmando que estaban “indignadas por una decisión que vuelve a invisibilizar la violencia sexual en el mundo del teatro”, según recogió BBC News.

O Yeong-su alcanzó fama internacional gracias a su papel como Oh Il-nam, el jugador número 001 en ‘El juego del calamar’, una interpretación que le valió el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto en 2022. El éxito global de la serie lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del audiovisual surcoreano, aunque su proceso judicial había empañado su carrera en los últimos años.