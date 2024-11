También Àngels Barceló estalla contra los bulos televisivos de Mediaset

La cobertura de la DANA que golpeó con fuerza a Valencia sigue generando controversia, especialmente después de las imágenes difundidas del colaborador de “Horizonte”, Rubén Gisbert, ensuciándose deliberadamente con barro antes de una conexión en directo. Esta escena, sumada a los rumores falsos sobre el parking de Bonaire que circularon desde las redes sociales del programa, ha puesto en el foco a Iker Jiménez y su espacio en Cuatro, acusados de propagar desinformación en un momento crítico.

La periodista Àngels Barceló no ha dudado en mostrar su indignación ante lo sucedido. En declaraciones a Mundo Deportivo, calificó la situación como “desesperante” y manifestó su preocupación por el impacto de los bulos en las redes sociales. “Me genera ansiedad y malestar que la información verídica no prevalezca sobre las mentiras. No sé cómo hacer entender a las nuevas generaciones que deben acudir a medios tradicionales, donde se contrasta la información”, afirmó con tono crítico.

Barceló también cuestionó directamente el papel de Mediaset, señalando su responsabilidad como grupo audiovisual. Según la periodista, permitir que “Horizonte” emita este tipo de contenidos va en contra del deber ético que tiene una cadena de televisión con su audiencia. “No entiendo cómo una cadena permite un programa que difunde bulos, solo porque genera audiencia. Esto no es un simple error; es un fracaso colectivo para la sociedad”, sentenció Barceló.

La indignación no solo se limita al contenido emitido, sino al mensaje que transmite al público. La periodista insistió en que los medios deben ser garantes de la verdad y responsables del relato de los hechos. En sus palabras, los periodistas tienen una obligación crucial en la narrativa de lo que ocurre: “Somos responsables de lo que contamos. Si dejamos que los bulos prevalezcan, estamos fallando en nuestra misión como comunicadores”.

Este episodio no solo plantea dudas sobre la credibilidad del programa de Iker Jiménez, sino que abre un debate más amplio sobre el rol de las grandes cadenas en la era de las redes sociales. Con una audiencia cada vez más inclinada a consumir contenidos rápidos y virales, el compromiso con la verdad parece estar en riesgo, y son muchos quienes no están dispuestos a quedarse calladas.