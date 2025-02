Primeras declaraciones de Jesús Calleja después de viajar al espacio: "Pagaría lo que fuera por revivir esta experiencia"

Jesús Calleja consiguió, esta tarde, varios hitos muy destacados: primer español no astronauta que ha viajado al espacio, primer presentador en hacer televisión fuera del planeta Tierra y tercer español de la historia en viajar al espacio. De hecho, hasta este momento, las únicas personas de nuestro país que habían logrado este hito han sido Miguel López-Alegría (voló como astronauta de la NASA en 1995) y Pedro Duque (viajó en el transbordador espacial Discovery en la misión STS-95 en 1998).

Por tanto, estamos hablando de una hazaña histórica. Tanto es así que, en el momento en el que se anunció públicamente que se iba a llevar a cabo, Jesús Calleja mostró su emoción al respecto. «Ha llegado el momento que llevo toda una vida esperando», aseveró. Igualmente, sentenció: «Es la mejor noticia que me podían dar en la vida, porque cierra un poco el círculo de lo que ha sido mi vida volando».

El 24 de febrero de 2025 quedará marcado en su calendario con este evento tan especial que ha transcurrido en Estados Unidos. Más concretamente en la base Launch Site One de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin situada en el oeste de Texas. Una compañía que fue fundada por Jeff Bezos, dueño de Amazon, en el año 2000.

Imagen de todos los tripulantes de la misión NS-30 Shepard Probably Agency

En esta ocasión tan especial, el aventurero leonés se ha embarcado en la misión NS-30 tripulada New Shepard junto a otros cinco pasajeros: Lane Bess, inversor y empresario con una destacada trayectoria en el sector tecnológico y la ciberseguridad; Elaine Chia Hyde, emprendedora, física y piloto con experiencia en medios de comunicación e inteligencia artificial; el Dr. Richard Scott, endocrinólogo, embriólogo y profesor con una destacada carrera en medicina reproductiva; Tushar Shah, físico y experto en inversiones que estudió en el MIT y actualmente es codirector de investigación en un fondo cuantitativo en Nueva York, y un tripulante anónimo.

Una serie documental

Una experiencia vital que podremos disfrutar los espectadores a través de la emisión de una serie documental de varios capítulos en Amazon Prime Video, bajo el título «Calleja en el espacio». Va a ser muy interesante ese punto de vista porque la retransmisión televisiva no ha estado a la altura. Planos generales e imágenes poco concluyentes que han dejado un poco fríos a los espectadores. Había que imaginar, intuir o creer más que ver.

En las horas previas, que se ha retransmitido en directo en Telecinco, se ha visto al aventurero español especialmente emocionado, incluyendo la despedida de su hijo adoptivo Ganesh antes de subirse al módulo. Igualmente, su madre María Jesús, también mostró su rechazo y nerviosismo frente a este reto. «Yo de primeras pensé que era una broma. Cuando pise tierra estaré feliz», explicó en «El programa de Ana Rosa».

Viaje al espacio

El momento clave del día llegó tras unos minutos de retraso, debido a unas complicaciones de última hora. El lanzamiento se produjo a las 16:50 (hora española) sin mayores contratiempos. Durante los 10 minutos que ha durado el viaje el aventurero leonés ha superado la línea Kármán, que es considerado el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, logrando así su objetivo de viajar al espacio. Además, gracias a este desafío ha tenido la oportunidad de experimentar la ingravidez y contemplar la curvatura de la Tierra desde las alturas.

Jesús Calleja, preparado para el viaje al espacio Probably Agency

Nada más salir de la nave, Calleja levantó los brazos en señal de victoria, y se abrazó a su hermano Kike entre lágrimas. «Es fantástico. Ha sido un sueño cumplido», han sido sus primeras palabras. Unas horas más tarde, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa virtual en la que estuvo presente LA RAZÓN.

Rueda de prensa virtual

«Ha habido un momento en el que me he dado cuenta de que la nave estaba al revés y he pensado, es imposible. Lo que había pasado es que yo estaba boca abajo», explica asombrado. Además, visiblemente emocionado apunta: «Estaba abrumado. Ves ese azul tan intenso de la Tierra, un negro profundo del espacio y una curvatura de la atmósfera tan fina...No me podía creer lo que estaba viviendo. Me considero una persona muy afortunado. Ha superado por mucho mis expectativas».

Jesús Calleja durante la rueda de prensa Probably Agency

«He salido colapsado por la emoción. No he podido contener las lágrimas en casi todo el trayecto», explica. Por último, advierte: «Es difícil de superar esto, pero lo vamos a hacer. Ya lo veréis».