Víctor Sandoval desvela el motivo de peso de su adiós a 'Ni que fuéramos Shhh'

No es oro todo lo que reluce. Víctor Sandoval, el ex colaborador de 'Sálvame', ha confirmado su ausencia en el programa de entretenimiento 'Ni que fuéramos Shhh', lo que ha generado especulaciones entre los espectadores. Tras su participación en la segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al horno' en RTVE, el tertuliano solo ha acudido en contadas ocasiones al espacio de Ten, avivando rumores sobre su posible despido o decisión personal de apartarse.

Desde que finalizó la grabación del reality culinario de La 1, Sandoval ha mantenido una agenda ocupada, lo que, según él, ha sido uno de los motivos de su ausencia en 'Ni que fuéramos Shhh'. En declaraciones a la revista 'Lecturas', el colaborador ha explicado: "Por ahora no estoy. Fui tres días a promocionar 'Bake Off' porque no tenía que ir a hacer promoción fuera, pero ahora no tengo tiempo". A pesar de estas declaraciones, su salida del programa parece estar rodeada de una controversia mayor. Durante su estancia en 'Ni que fuéramos Shhh', Sandoval ha protagonizado múltiples polémicas, incluyendo enfrentamientos con otros colaboradores y comentarios que han sido catalogados como inapropiados por la audiencia.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Sandoval tuvo un fuerte encontronazo con el periodista Juanma Fernández, a quien ha señalado como una de las razones por las que no se siente cómodo en el programa. "Después del listón tan alto con 'Bake Off: Famosos al horno', solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien, no donde sufra", ha comentado Sandoval, dejando claro que su participación en el concurso culinario que presenta Paula Vázquez le resultó incómoda. Su actitud y comentarios en sus últimas apariciones en el programa de Ten generaron una ola de críticas en redes sociales. Muchos espectadores pidieron su despido, y aunque no hay una confirmación oficial de parte de la cadena, el colaborador ha dejado entrever que su continuidad es poco probable.

Por otra parte, en su entrevista con 'Lecturas', Sandoval ha mostrado su malestar con el trato que ha recibido en el programa y con la presión de la opinión pública. "Las redes no me importan. Me parece tan atrevido pedir el despido de alguien… Me reafirmo en lo que dije", ha señalado. También ha expresado que ciertos comentarios sobre su forma de ser han afectado su autoestima, agregando que no pretende cambiar su personalidad por exigencias del medio. Además, el ex colaborador de 'Sálvame' ha dejado en el aire su futuro en televisión, asegurando que prefiere centrarse en proyectos donde se sienta valorado. "Prefiero pasar hambre porque ya estoy acostumbrado. Me quedo en mi casa y que la gente no vea ese lado que no solo tengo yo, que la tiene todo el mundo", ha afirmado.

Aunque Sandoval ha asegurado que su ausencia es por decisión propia y por la incompatibilidad de horarios, el tono de sus declaraciones sugiere una salida poco amistosa. Usuarios en redes han especulado que su marcha responde a presiones tanto del público como del propio programa. Por el momento, la productora de 'Ni que fuéramos Shhh' ha informado que su regreso estaba previsto para mediados de febrero, pero tras sus recientes declaraciones, su reincorporación parece cada vez más improbable.