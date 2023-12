'GH VIP 8': Belén Ro da su sentencia final a Carmen Alcayde

El reality de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’, que está a punto de poner su punto y final tras tres meses de concurso ya cuenta con sus seis finalistas oficiales: Michael, Luitingo, Albert Infante, Laura Bozzo, Naomi y Carmen Alcayde. Como cada domingo en el debate dedicado al concurso, los colaboradores más emblemáticos como Miguel Firgenti, Alexia Rivas o Belén Rodríguezdan su opinión sobre los acontecimientos ocurridos en la famosa casa de Guadalix de la Sierra y que tiene como protagonistas a sus participantes.

Esta vez ha sido la última colaboradora nombrada quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su sentencia final sobre la que fue su amiga y también concursante, Carmen Alcayde. Ion Aramendi, presentador de dicho debate y de Telecinco, quien ha dado paso a Belén para que hiciera un pequeño análisis del concurso de la valenciana.

La periodista madrileña, conocida especialmente por sus opiniones sobre realities sin importarle las críticas, quiso hablar de las cosas que no le parecieron bien de la que fuera su amiga en el pasado llegando a sorprender a todos los presentes. Ro comenzaba a hablar de Michael Terlizzi, el italiano de esta edición. "Me parece una muy buena persona, ahora como concursante me parece la nada más absoluta’’, comenzaba diciendo para revelar que ‘’le parecería muy injusto que saliera Carmen antes que Michel".

"Me parece que Carmen, con todo lo que tiene, ha hecho un buen concurso, ha dado mucho al espectador", comenzaba a decir sobre Alcayde para intentar ser interrumpida por Yola Berrocal, defensora del italiano. "Un momento, ¿no te das cuenta de la importancia de este momento?", soltaba dejando a los presentes sorprendidos.

"Con todo lo que ya he dicho que tiene y que el público de 'Gran Hermano' no perdona una traición, me parece que ha sido una buenísima concursante, que ha divertido al espectador y que no me gustaría que saliera antes que Michael", concluía dejando entrever que la amistad entre ambas podría retomarse ya que Alcayde pidió disculpas públicamente a Belén hace tan solo unos días.