Miles de personas se dieron cita ayer en la explanada de la plaza de toros de Las Ventas dentro de la convocatoria de los «Paseos Taurinos», que se han llevado a cabo en 35 ciudades españolas y que han logrado que cerca de 40.000 personas hayan salido a las calles reivindicando igualdad para el espectáculo bajo el lema «También somos cultura». Después de las concentraciones del fin de semana de Córdoba, Málaga y Pamplona llegó el turno de Madrid. En la Monumental de Las Ventas se reunieron miles de personas de manera pacífica, sin ningún color político y guardando la distancia social o con mascarillas. Miguel Abellán, director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que participó en el acto, además de Gonzalo Caballero, entre otros, protagonizó uno de los momentos más emotivo recordando sus momentos en activo y haciendo un claro llamamiento al ejercicio de la libertad: «Que nadie te diga que no puedes. Que ningún poder político te cuente que no puedes ir a los toros. Es el pueblo el que debe seguir decidiendo qué es cultura y qué no. Las administraciones públicas están para hacernos iguales ante la ley, somos cultura no sólo por todos los que la han defendido y representado en el pasado. Os aliento a defender vuestra libertad, la cultura y una España libre”, concluyó Abellán.

Con ocho días de retraso en la celebración de la concentración al haber sido denegado el permiso pudo celebrarse justo cuando se levantaba también el estado de alarma y comenzaba un nuevo periodo para la Tauromaquia con la transferencia de la nueva normalidad a cada Comunidad Autónoma. Miles de personas se acercaron a la plaza a la que un domingo cualquiera a esas horas se estaría celebrando un festejo, pero que de momento permanecerá cerrada hasta nueva orden. David Casas fue el encargado de abrir el acto para dar paso a su hijo y después sería el matador de toros Gonzalo Caballero quien leería el manifiesto que se ha expuesto en todas las ciudades que se han llevado a cabo los “Paseos taurinos” con gran respuesta de público en todas las ciudades.

Sin color político

Esta plataforma “También somos cultura” es una respuesta popular con tintes apolíticos al trato que ha recibido el sector taurino por parte del Gobierno durante la crisis sanitaria del COVID-19. Entre otras cosas, muchos de los profesionales cuyas ayudas han sido denegadas por parte del SEPE. En gran parte por el silencio llevado a cabo por el Gobierno central, sobre todo en primera instancia, sobre si la Tauromaquia estaba dentro de esas ayudas o no.

Tras la participación del diestro Miguel Abellán, que ahora es el director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, cerró el acto Carlos Ruiz Villasuso y los asistentes dieron una vuelta al ruedo por fuera a la bella Monumental de Las Ventas para cumplimentar con el ritual de “Paseo”. Una plaza que este año cumplía sus 89 años de edad, más sola que nunca. Inesperadamente.

Muchas fueron las caras conocidas que se dejaron caer por la plaza, entre ellos Adolfo Suárez Illana, toreros como Diego Urdiales, Curro Vázquez, profesionales del sector o el cantante Caco Senante.