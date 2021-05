La Casa Real, Mariano Rajoy, políticos, deportistas, artistas manifestaron sus condolencias ante el fallecimiento de Víctor Barrio, que cambiaría la historia de la tauromaquia reciente, pero no solo en el ruedo, sino también en las redes sociales. Un gesto de estas personalidades que Raquel Sanz, viuda del torero, sigue recordando. A diferencia de todas las instituciones mencionadas que lamentaron la muerte de Víctor, un grupo de desalmados se dedicó a mostrar su desagrado por la tauromaquia burlándose de la muerte de Víctor, e incluso jactándose de ella.

Ahora, un lustro después de lo sucedido en la Plaza de Toros de Teruel, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que desestima el recurso de Datxu Peris, quien calificaba a Víctor como «asesino», alegrándose de su trágica muerte. Datxu Peris se intentaba agarrar a la libertad de expresión como excusa para poder publicar cualquier barbaridad, algo que el TC no ha amparado, afirmando que «mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas, alivio por la muerte de un ser humano mientras ejercía su profesión y calificarle de asesino a las pocas horas de su deceso, junto con la fotografía del momento agónico, supone un desconocimiento de la situación que ocupa la persona en una sociedad democrática y del respeto a los derechos de los demás».

Raquel Sanz reconoce que «después de tantos años luchando y con sentencias en contra pierdes la fe en la justicia. Pero esta sentencia es un punto de inflexión, ya no solo para este caso particular, sino porque sienta jurisprudencia para cualquier otra víctima. Ahora, gracias a Víctor todos estamos más protegidos. Es el último granito de arena de Víctor a la sociedad». A pesar de esta gran victoria con la que esperan «haber cerrado el círculo definitivamente», Raquel todavía no está plenamente tranquila. «Por lo visto pueden recurrir al Tribunal de Estrasburgo y viendo la gente de la que está rodeada Datxu Peris, no me sorprendería».

Raquel, a pesar de que esta sentencia sienta precedente tiene la espina de que solo hayan salido victoriosos en esta demanda civil y no en las penales: «Creemos que no es justo que no se hayan considerado los ataques a Víctor como delitos de odio. Si no eres de los denominados ‘colectivos vulnerables’ la ley no te protege. Hemos perdido una oportunidad de avanzar contra la impunidad en las redes sociales. Twitter y Facebook no pueden ser una barra libre donde todo valga».

A partir de este año, además de por esta sentencia la figura de Víctor Barrio es recordada por el mural que inauguraba hace dos meses Díaz Ayuso y Almeida en la Plaza de Toros de Las Ventas. Víctor ahora no solo será recordado por entregar su vida a su profesión, sino por ser símbolo de la auténtica libertad de expresión. Al igual que Raquel se ha convertido en una figura destacada en la lucha contra la impunidad y el anonimato de las redes sociales.