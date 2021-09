Se aumenta a 5.000 espectadores el aforo de la plaza de toros de Valencia

Tras la últina reunión de la comisión interdepartamental de la Generalitat Valenciana, y entre otras medidas, se determinó suavizar las restricciones para las celebraciones de eventos multitudinarios. En el interior se mantiene el aforo del 50%, con un máximo de 1.500 personas. Por lo que se refiere a los eventos al aire libre, el aforo máximo se incrementa al 75%, hasta las 3.000 personas, limite que aumentará en el caso de poder establecer divisiones del espacio, dado que se permite establecer hasta cinco sectores con 1.000 personas cada uno, tal como es el caso de la plaza de toros, para la que, por tanto, se autoriza la asistencia de 5.000 espectadores.

Sin embargo, con esta cantidad no se llega al 50% del aforo, establecido en algo menos de 11.000 espectadores. Una cifra, ese 50%, que no responde a las exigencias de la empresa todavía responsable del coso de Monleón, Simon Casas Production, siendo ahora el empresario francés quien tiene la última palabra para decidir si con ese aforo autorizado organiza algún festejo para el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, o deja también pasar en blanco esta temporada, en la que no se ha dado ni una sola función.