Juan Guízar: «Bluum no solo ayuda contra el estrés, también mejora la memoria»

El mercado del bienestar está viviendo una revolución. Los productos comestibles tipo gominola que prometen mejorar la salud física y mental van penetrando poco a poco en la rutina de los españoles. Juan Guízar (México DF, 1978) está al frente de Bluum, que en pocos meses ha logrado colarse en la carta de Iberia para mejorar la experiencia del viaje. Su perseverancia y visión han logrado sacar adelante el proyecto.

¿Cómo surgió esta idea?

La idea de Bluum nació tras más de 15 años de experiencia en la creación de empresas y productos innovadores. Durante este tiempo, observé una creciente preocupación por la salud mental, especialmente entre los jóvenes, quienes enfrentan desafíos emocionales cada vez mayores debido al estrés, la ansiedad y la presión social. A raíz de esto, me surgió la idea de crear un producto natural que no solo ayudara a mejorar la salud mental, sino también a fomentar el bienestar integral de los consumidores.

¿Qué hace a Bluum distinto?

Lo que lo hace único es la combinación de un extracto de Ashwagandha de alta concentración (el más potente del mercado, Sensoril®), junto con vitaminas B6 y B12, en un formato de gominola fácil de consumir. Este producto no solo aborda el estrés, también mejora la memoria, el rendimiento cognitivo y la calidad del sueño. Bluum Calm es vegano, sin gluten, bajo en calorías y no contiene aditivos ni conservantes. La base científica de más de quince estudios que respaldan sus beneficios proporciona una credibilidad de la que carecen otros productos en el mercado no tienen.

¿Cuál es su público objetivo?

Principalmente jóvenes que se preocupan por su bienestar tanto físico como mental. También puede atraer a personas mayores que busquen mejorar su salud mental y emocional. En definitiva, es un producto que puede beneficiar a todos aquellos que buscan una solución práctica, natural y eficaz para mejorar su bienestar integral.

¿Cuánto tiempo ha tardado en ver el producto en la calle?

El proceso de desarrollo del producto y su lanzamiento al mercado ha tardado alrededor de 2 años. Este tiempo ha sido necesario para realizar investigaciones de mercado, formular el producto de acuerdo a los más altos estándares de calidad, cumplir con los estudios clínicos necesarios, y asegurar que la producción cumpliera con las normativas internacionales. Además, hubo que diseñar la estrategia comercial, crear la experiencia de marca y poner en marcha los canales de distribución.

¿Es difícil emprender aquí?

Emprender en España tiene sus retos, pero también muchas oportunidades. Como en cualquier otro lugar, crear una empresa implica enfrentarse a la incertidumbre, la competencia y los obstáculos financieros. El ecosistema emprendedor está mejorando poco a poco, con cada vez más recursos, incubadoras y ayudas.

¿Cuál es el futuro de Bluum?

En cinco años lo veo como una marca globalmente reconocida en el ámbito del bienestar integral. Quiero que el impacto de nuestros productos se extienda a millones de personas que buscan soluciones naturales para mejorar su salud mental y física.

¿Qué obstáculos y ayudas ha encontrado en el camino?

Uno de los principales obstáculos fue superar las barreras de entrada en un mercado altamente competitivo, especialmente en el sector de la salud y el bienestar. La validación científica del producto y la creación de una fórmula innovadora fueron cruciales, pero también desafiantes, debido a los altos estándares que requería el mercado. En cuanto a ayudas, contamos con el apoyo de programas de incubación de startups, subvenciones y una red de contactos en el ámbito de la salud y el bienestar. Las alianzas estratégicas con marcas como IBERIA, que permiten que nuestros productos lleguen a un público internacional, también han sido claves. Además, los estándares de calidad internacionales (IFS, GMP, BRCGS) nos han permitido ganar credibilidad en el mercado y aumentar la confianza en el producto.

¿Cómo se lidia con el estrés de sacar adelante un producto tan novedoso?

El estrés es parte del proceso de emprender, especialmente cuando se trata de un producto innovador. La clave para lidiar con el estrés es mantener la visión clara, tener confianza en el equipo y saber delegar responsabilidades. También es importante celebrar los pequeños logros a lo largo del camino, porque el camino del emprendimiento es largo y lleno de altibajos. Los momentos de incertidumbre son inevitables, pero la perseverancia, la pasión por el proyecto y la fe en su impacto positivo en la sociedad ayudan a mantener la motivación. Además, contar con una red de apoyo, tanto de personas cercanas como de mentores, ha sido esencial para gestionar la carga emocional.

¿Ha pensado ya cuál será su próximo reto?

Sí, mi próximo reto es expandir la línea de productos de Bluum, adaptando nuestras fórmulas a diferentes necesidades de los consumidores. Esto podría incluir suplementos para el bienestar físico (energía, resistencia, etc.) o incluso una línea de productos para el cuidado emocional y la relajación, basados en ingredientes naturales innovadores. Además, quiero seguir fortaleciendo nuestra presencia internacional y trabajar en la creación de una comunidad activa de consumidores que compartan su experiencia con nuestros productos. En paralelo, también estoy interesado en explorar iniciativas de sostenibilidad más profundas, tanto en la producción como en la cadena de suministro, para reducir nuestro impacto ambiental.