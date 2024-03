«Correr es mejor para la salud de la articulación de la rodilla que ser sedentario»

1. «The Lancet» alertó del tsunami de artrosis que se avecina: en 2050 aumentará un 85% en el mundo. ¿Por qué?

Porque cada vez vivimos más años, y nuestros cartílagos articulares se desgastan. Esto ocurre antes en unas personas que en otras. Hay una predisposición genética que aún no podemos modificar, y eso hace que personas a una edad no demasiado avanzada, presenten artrosis de rodilla. Por otro lado, es más frecuente en el sexo femenino. Hay artrosis de rodilla secundarias a enfermedades reumáticas que aceleran el desgaste del cartílago.

2. ¿Se puede prevenir?

Si no prevenir, al menos retrasarla tratando el sobrepeso y la debilidad muscular. Muchos estudios demuestran que en las personas con obesidad la artrosis es casi tres veces más frecuente que con peso normal. En el caso de la artrosis de rodilla, la cifra se eleva: es cinco veces más frecuente. Por tanto, la dieta y los ejercicios tanto para fortalecer la musculatura como aeróbicos son fundamentales como prevención. Segundo, evitar cirugías sobre el menisco porque pueden acelerar el desgaste del cartílago. Ahora estamos viendo las consecuencias de haber realizado hace años tanta cirugía meniscal cuando comenzó la artroscopia de rodilla. Tercero, corregir la alineación de la extremidad en pacientes con el eje muy desviado, tanto en varo (rodillas en «O») o en valgo (rodillas en «X»).

3. ¿Cuánta gente está afectada de artrosis de rodilla?

E 13% de las mujeres y el 10% de los hombres de 60 años. Entre los mayores de 70 años, la prevalencia llega al 40%. La prevalencia en hombres también es menor que en las mujeres. Sin tener en cuenta la edad, la incidencia es de 240 casos por cada 100.000 personas al año.

4. ¿Cuáles son los síntomas?

El principal es la aparición de dolor de rodilla, de inicio gradual, que empeora con actividad prolongada, al agacharse o subir y bajar escaleras repetidamente. Dolor tras iniciar un movimiento después de haber estado en reposo. Ese dolor es progresivo, va empeorando con el tiempo y suele mejorar con el descanso y reposo, al igual que con antiinflamatorios. Produce también limitación de la movilidad. Con el tiempo el paciente ve que ya no extiende la rodilla completamente ni la puede flexionar del todo. Otro síntoma en fases más avanzadas es la inflamación y derrame articular.

5. Imagino que correr no es lo más idóneo...

Existe una creencia generalizada de que correr es perjudicial para la salud de la articulación de la rodilla, pero las investigaciones actuales indican que correr puede ser beneficioso para la salud de la articulación de la rodilla. Los corredores recreativos tienen una prevalencia tres veces menor de osteoartritis de rodilla y cadera en comparación con personas sedentarias que no corren. Revisiones recientes indican que no hay evidencia de efectos perjudiciales por la actividad repetida al correr en el cartílago de las extremidades inferiores, ni de formación de nuevas lesiones en el mismo. Sin embargo, sí puede afectar en aquellos que sobrecargan mucho más porque son profesionales. Por tanto, a pesar de estos temores, correr de forma recreativa no tiene consecuencias negativas sobre el cartílago articular de la articulación de la rodilla en corredores sin osteoartritis de rodilla y puede ser beneficioso. Solo el 3,5% de los corredores aficionados tienen osteoartritis (rodilla o cadera) en comparación con el 10,2% de los individuos sedentarios. Sin embargo, puede existir una relación dosis-respuesta, ya que el 13,3% de los corredores de élite padecen osteoartritis, una tasa más alta que la de los recreativos.

6. ¿Por qué afecta también a la gente joven?

La lesión traumática de rodilla contribuye al desarrollo de osteoartritis de rodilla en jóvenes. En un estudio de más de 1.300 adultos con un seguimiento de 36 años, el riesgo de osteoartritis de rodilla fue cinco veces mayor en pacientes que sufrieron una lesión de rodilla en comparación con aquellos sin lesión. La rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura meniscal son dos factores de riesgo importantes para desarrollarla antes de tiempo. La artrosis postraumática supone el 12% de todos los casos de artrosis de rodilla. Una meniscectomía parcial aumenta cuatro veces el riesgo de osteoartritis de rodilla, según lo evaluado a 16 años de la cirugía. La prevención de lesiones, la rehabilitación tras ellas, evitar en lo posible la resección de meniscos, el ejercicio regular y el mantenimiento del peso correcto previenen el inicio y progresión de artrosis de rodilla.

7. ¿Cuándo hay que operar?

El enfoque terapéutico consiste en tratamientos no quirúrgicos como pérdida de peso, plantillas si está indicado, fisioterapia y tratamientos farmacológicos. Y cuando esos tratamientos ya no son resolutivos, actualmente, la única solución eficaz es sustituir la articulación dañada por una prótesis de rodilla, independientemente de la edad.

8. ¿Cuáles son los últimos avances quirúrgicos?

El uso de la robótica y los softwares de navegación permiten que durante la cirugía realicemos una evaluación dinámica (en extensión y flexión) de la deformidad de la pierna y su cinemática. Tenemos información de la orientación de cada corte óseo que vamos a realizar con un cálculo más exacto. Todo ello conlleva colocar una prótesis más estable en todo el recorrido. Eso muy importante. La inestabilidad junto con la infección son las causas más frecuentes de recambio precoz de prótesis de rodilla. Además evita un desgaste precoz y ayuda a una mejor dinámica de la nueva rodilla, logrando más movilidad de forma precoz, con mucho menos dolor.

9. El paciente sale andando el día de la operación. ¿Cómo?

Hemos conseguido una disminución importante del dolor postoperatorio del paciente, la movilización temprana, evitar sangrado y no dejar drenajes, menos inflamación, y así acelerar la recuperación disminuyendo las complicaciones.

10. Con el mayor uso de la robótica la experiencia es si cabe más crucial. Pero, ¿preguntamos por ello los pacientes?

Comencé hace 23 años a usar los primeros sistemas de navegación que salieron y he ido avanzado con ellos. Nunca coloco una prótesis de rodilla sin su ayuda. En EE UU, los pacientes preguntan con mucha frecuencia al cirujano que les va a intervenir cuántas cirugías como la suya realiza al año. En España, lo empiezan a preguntar ahora algunos, y, es realmente importante.