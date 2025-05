Save the Children alerta: uno de cada diez trabajadores andaluces vive en pobreza laboral

Save the Children ha publicado este miércoles una investigación que aborda la relación entre la situación de pobreza, especialmente en familias con hijos, y el empleo en España, en el que se alerta de que el 10,1% de trabajadores en Andalucía viven en situación de pobreza (11,7%) en España, o como indica el informe, viven en situación de pobreza laboral. Esto significa que, aunque tengan empleo, sus ingresos no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas. En el estudio 'Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España', según detalla la ONG en un comunicado, se han analizado las bases de datos oficiales más relevantes: la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) ofrecida por la Seguridad Social. Además, se han incorporado entrevistas realizadas a familias que participan en los programas que Save the Children desarrolla en España. Para la organización, las altas cifras de pobreza laboral evidencian "una de las grandes paradojas" del mercado laboral actual: el empleo, "tradicionalmente visto como la vía principal para salir de la pobreza, ya no garantiza por sí solo unas condiciones de vida mínimamente aceptables". "La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella", señala.

El riesgo de pobreza "aumenta significativamente" en hogares con niños en Andalucía. En ellos, las posibilidades de entrar en situación de pobreza aumentan en 4,5 puntos porcentuales, pasando del 10,1% al 14,6% (del 11,7% al 17,1% en España), a pesar de que las personas del hogar tengan empleo". En hogares donde conviven dos personas adultas la tasa de pobreza es del 5% y crece de manera sustancial cuando se añaden hijos a cargo: hasta un 11,5% si hay un hijo, 13,4% con dos hijos y puede llegar al 23% si hay tres o más hijos. La ONG baraja "dos posibles hipótesis como causas principales del origen de la pobreza laboral en Andalucía y el resto de España": salarios "insuficientes" y la baja intensidad en el empleo, es decir, cuando se trabajan pocas horas o se hace solo de forma parcial o intermitente.

Respecto a la primera, "las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional han permitido superar --al menos de forma teórica-- el umbral de la pobreza para aquellos trabajadores que disponen de un contrato a jornada completa y trabajan la mayor parte del año". No obstante, "es en la segunda hipótesis donde podemos ahondar en el dato de que una de cada cuatro personas empleadas en España que ha trabajado en algún momento del año no ha ganado lo suficiente como para salir de la pobreza: la parcialidad y la discontinuidad en el empleo", ha señalado. María Ángeles, una madre sevillana de 34 años que cuida sola a su hija y que, a pesar de trabajar como asistente de ayuda a domicilio 25 horas semanales, no consigue llegar a final de mes. Concretamente, percibe 650 euros al mes más el Ingreso Mínimo Vital, pero tiene que hacer frente a un alquiler de 560 euros más los gastos de comida, luz, agua y los derivados de la crianza de su hija. "Cuando nos acusan de cobrar una ayuda. No se trata de cobrar una ayuda, es que, en mi caso, yo estoy trabajando y, con lo que cobro y con la ayuda, aun así, no llego", asegura esta madre.

Y es que las mujeres también se enfrentan a una mayor parcialidad laboral que los hombres, añade este estudio. Mientras en Andalucía el 37,9% de ellas dispone de un empleo a tiempo parcial, esta cifra se reduce al 17,5% en el caso de los hombres. En esta línea, se mantienen las diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, siendo el desempleo femenino ostensiblemente superior al masculino en Andalucía, con un 19,6% en las mujeres frente a un 13,2% en los hombres. Por otra parte, los sectores de las empleadas domésticas y el de la hostelería presentan tasas de pobreza laboral en los hogares con hijos a cargo del 44,6% y de un 26,7% respectivamente en Andalucía. Estos sectores se encuentran "ambos muy feminizados", lo que "acaba afectando negativamente de manera más significativa a las mujeres", añade la organización.

La nacionalidad igualmente es un factor determinante de la pobreza laboral. En Andalucía, más del 32% de las personas extranjeras está en situación de pobreza laboral, frente a una tasa el 26,6% para la media española. Por su parte, la población con hijos a cargo de origen español en Andalucía presenta una tasa del 14,6% siendo superior a la media nacional (17,1%). A su vez, por nivel educativo, las personas con hijos a cargo y con estudios primarios o inferiores presentan la mayor incidencia de pobreza laboral, alcanzando un 28,8% en Andalucía frente al 28,5% nacional. Esta tasa disminuye conforme aumenta el nivel educativo, situándose en un 6,9% en Andalucía para quienes tienen educación terciaria.

Desde Save the Children, se plantean diferentes recomendaciones. Además de agilizar la tramitación del decreto que regula el Registro de Familias Monoparentales, el uso eficiente de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) para "evitar duplicidades" entre el nivel autonómico y municipal, así como lograr que sean proyectos sostenibles en el tiempo y no se cierren del todo cuando acabe la financiación, "debiendo hacerse desde la Junta de Andalucía un plan de continuidad de estas medidas y programas implementados". Otras medidas son actualizar el Decreto 85/2003 de 1 de abril que regula los programas de Inserción Laboral, reforzando la visibilidad de los colectivos más afectados por la pobreza laboral, "como son el de personas migrantes, el de hogares monomarentales y el de las familias numerosas"; evaluación del Programa Emplea-T (medidas e incentivos a la contratación indefinida y/o conversión de jornada parcial en completa) para medir el impacto real de este programa de la Junta de Andalucía en la reducción de pobreza laboral en los sectores más vulnerables.

La ONG llama también al establecimiento del mecanismo de ventanilla social única como punto de entrada único al sistema de protección de rentas, unificando procedimientos, criterios y el acceso a todas las ayudas disponibles para las familias más vulnerables con hijos, y a implementar el enfoque de género y cuidados en planes y programas de formación laboral y servicios sociales, que permitan a las mujeres poder completar las actividades previstas sin tener que faltar por atender a hijos o familiares dependientes.