Chicote viaja al salvaje oeste en “Pesadilla en la cocina”

El estreno de la séptima temporada de “Pesadilla en la cocina” no pudo tener un arranque más loco. Alberto Chicote se puso una estrella, pero no Michelin, si no la de un “sheriff” en su visita al restaurante Mosto Tejero en Jerez de la Frontera.

Chicote pensaba que iba a lo suyo: a ver qué fallaba en la carta y proponer nuevos platos, redecorar el restaurante, insistir una y otra vez en que la cocina debe estar limpia y gestionar el trabajo en equipo. Pero no, lo que se encontró fue una batalla campal. Hubo dos momentos en los que los espectadores no sabían si reír o llorar. La relación entre los empleados no es que fuese tóxica, es que tenía más radioactividad que Chernobyl. Los camareros se boicoteaban mutuamente hasta que llegó el momento en que Marco, uno de ellos, se lanzó a Antonio ante las supuestas vejaciones que había sufrido durante el servicio. “Ven aquí que te voy a pegar un botellazo, tonto”, le dijo. Ahí entró Chicote cual John Wayne con chaquetilla de cocinero, para interponerse entre ellos empleando toda su fuerza. Casi le hicieron un “sándwich Chicote” pero el asunto no llegó a mayores.

Sin embargo, la escena más surrealista de la historia del programa llegó cuando el dueño, Juanete, harto de la situación que estaba viviendo tras gritar: “Iros al carajo ya, estoy harto. ¡Hijos de puta! Me voy al tractor por no partirle la boca a más de uno”, cumplió su promesa. Chicote se metió en el barro, textual, mientras veía que Juanete se subía a su tractor y se escapaba por los campos.

La audiencia respondió al debut de Chicote con un 9,4 por ciento de cuota de pantalla.