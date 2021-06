Aquí tienes la localización de los 75 cuadros más famosos del mundo

Barco de esclavos (J. M. W. Turner) : Museum of Fine Arts, Boston.

Casa junto a la vía del tren (Edward Hopper): Museum of Modern Art, Nueva York.

Frieda y Diego Rivera (Frida Kahlo): San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco.

Gótico estadounidense (Grant Wood): School of the Art Institute, Chicago.

Museum of Modern Art, Nueva York.

La noche estrellada (Vincent van Gogh): Museum of Modern Art, Nueva York.

Nighthawks (Edward Hopper): School of the Art Institute of Chicago, Chicago.